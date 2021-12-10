Экс-участники "Холостячки-2" сделали предложения своим девушкам: что им ответили (фото)

Олег Плахотнюк предложил выйти за него замуж матери своего ребенка

В пятницу, 10 декабря, на телеканале СТБ проходит пост-шоу проекта "Холостячка", где мы узнаем, остались ли в отношениях украинская певица Злата Огневич с победителем второго сезона реалити Андреем Задворным — киевским предпринимателем, у которого есть 6-летняя дочь от предыдущего брака.

Выпуск начался с того, что ведущий Григорий Решетник предложил всем присутствующим, среди которых были участники второго сезона и эксперты пост-шоу, посмотреть видео со всем курьезами, которые происходили во время съемок.

После того как ролик поднял всем настроение, пообщаться с ведущим и рассказать о своей жизни после проекта решился Олег Плахотнюк, который выбыл на восьмой неделе шоу.

Мужчина признался, что решил возобновить свои отношения с матерью своей младшей дочери, тренером Яной Терешко. Прямо в студии Олег сделал предложение девушке, и она сказала "да".

"Вообще не подозревала", — сказала Яна, когда заплакала от радости. Позже к паре присоединилась их маленькая дочка Ева.

Олег Плахотнюк сделал предложение матери своего младшего ребенка

Предложил выйти замуж своей любимой и каскадер Павел Богда. Девушка согласилась стать женой экс-участника проекта. Мужчина рассказал присутствующим, что сейчас активно занимается повышением своей самооценки, а также планирует запуск своего бренда одежды для мужчин и женщин.

Павел Богда сделал предложение своей любимой девушке

Напомним, что в финале второго сезона проекта "Холостячка" за сердце и руку Златы Огневич боролось трое мужчин: Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко и Роман Свечкоренко, с которым певица уже не испытывала тех чувств, что были в начале проекта. Холостячка выбрала первого.