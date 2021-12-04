Укр

Бизнесмен, имеющий 6-летнюю дочь: кого Злата Огневич выбрала в финале "Холостячки" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
201
Андрей Задворный стал победителем второго сезона "Холостячки"
Андрей Задворный стал победителем второго сезона "Холостячки"

Украинская красавица видит свое будущее с киевским предпринимателем

В эту пятницу, 3 декабря, состоялся роскошный финал одного из самых популярных реалити-шоу на украинском телевидении — "Холостячка". В 2021 году на канале СТБ украинским зрителям каждую осеннюю пятницу показывали по одному выпуску проекта, где за сердце и руку известной певицы Златы Огневич шла нешуточная борьба между участниками второго сезона.

В последнем 12 выпуске, по велению своего сердца, украинская 35-летняя артистка сделала свой выбор в пользу Андрея Задворного. Позже второй финалист Дмитрий Шевченко написал в своем Инстаграме: "Честно, прямо сейчас, я даже не знаю, что сказать вам, даже не знаю, что сказать самому себе. Жизнь сложная штука и найти человека с которым влюбишься взаимно, тоже оказывается не просто".

"Я стал заложником ситуации, на которую не мог влиять с самого начала. Мне жаль, что так сложились мои обстоятельства, что я не успел развестись до начала проекта, хотя я очень этого хотел и сделал все возможное, в рамках закона", — написал после своего ухода психолог Роман Свечкоренко.

Что известно о победителе второго сезона проекта "Холостячка": биография Андрея Задворного

Андрей Задворный по образованию юрист, но уже долгое время является предпринимателем с собственной компанией по производству детский деревянных развивающих игрушек. Продает их по Украине и на ближнее зарубежье, в планах бизнесмена ― выход на рынок Польши, США и Канады.

Часто пробует себя в новых направлениях бизнеса: магазин одежды, пошив сумок, инфобизнес.

Андрей Задворный - победитель "Холостячки-2021"
Андрей Задворный - победитель "Холостячки-2021"

Андрей родился в Латвии, но сейчас живет и работает в Киеве. Родители мужчины живут в Кировоградской области. Его отец — военный, а мама работает музыкальным руководителем в детском саду.

В одном из выпусков Злата познакомилась с родителями Задворного
В одном из выпусков Злата познакомилась с родителями Задворного

В возрасте 22 лет Задворный связал себя узами брака с любимой девушкой, которая позже подарила ему дочь. Супруги назвали девочку Кирой. Через полтора года пара развелась. В девятом выпуске Злата познакомилась с экс-женой Андрея. В личном разговоре с "холостячкой" женщина рассказала, что у них с Андреем были разные взгляды на жизнь, но на сегодняшнее время бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Дочери Андрея сейчас 6 лет.

Андрей часто видеться со своей родной дочерью Кирой
Андрей часто видеться со своей родной дочерью Кирой

"Я всегда брал ответственность — за семью, за близких людей. Любые жизненные трудности встречал с улыбкой, проблемы решал, обязательства выполнял. Я не предавал и не бросал в беде. Когда жизнь бьет меня или моих близких, я держу удар. У меня очень грубая кожа и огромный запас внутренней прочности, воли, силы. Мои знают, что на меня можно положиться. Я никогда не сдамся", — написал ранее Андрей Задворный в Инстаграме.

Напомним, что за сердце Златы Огневич боролись 25 участников. Среди них: мастер спорта по плаванью, тренер Игорь Присяжнюк, владелец двух IT-компаний Евгений Селютин, каскадер Павел Богда, владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья ЗакорецкийБогдан Коломейко и Васко Младенов, начальник патрульной полиции Александр БорзенкоВлад Ясько, Винченцо Дулепа, стоматолог Роман ВасильевОлег Плахотнюк, фридайвер Андрей Хветкевичем, психолог Роман Свечкоренко.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка #Андрей Задворный
СИЗО в Харькове
Харьков
"Телеграф" побывал в изоляторе, где содержат Колю Харьковского: как СИЗО выглядит изнутри (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
СИЗО в Харькове
"Телеграф" побывал в изоляторе, где содержат Колю Харьковского: как СИЗО выглядит изнутри (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Гендиректор аптечного холдинга «АНЦ» Николай Щербина
"Мы отказали вымогателям, и они на неделю отключили нам все онлайн-продажи", — Николай Щербина, аптечная сеть АНЦ
Дата публикации
Категория
В США внимательно следят за происходящем близ границы Украины и РФ.
Разведка США назвала сроки нападения РФ на Украину
Дата публикации
Категория
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси
Группа "кротов": бывший разведчик заявил о проблемах в Офисе президента (видео)
Дата публикации
Категория
Новогодняя ночь будет похожей на прошлогоднюю
Новый год со снегом или без? Синоптик дала ответ