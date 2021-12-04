Бизнесмен, имеющий 6-летнюю дочь: кого Злата Огневич выбрала в финале "Холостячки" (фото)

Украинская красавица видит свое будущее с киевским предпринимателем

В эту пятницу, 3 декабря, состоялся роскошный финал одного из самых популярных реалити-шоу на украинском телевидении — "Холостячка". В 2021 году на канале СТБ украинским зрителям каждую осеннюю пятницу показывали по одному выпуску проекта, где за сердце и руку известной певицы Златы Огневич шла нешуточная борьба между участниками второго сезона.

В последнем 12 выпуске, по велению своего сердца, украинская 35-летняя артистка сделала свой выбор в пользу Андрея Задворного. Позже второй финалист Дмитрий Шевченко написал в своем Инстаграме: "Честно, прямо сейчас, я даже не знаю, что сказать вам, даже не знаю, что сказать самому себе. Жизнь сложная штука и найти человека с которым влюбишься взаимно, тоже оказывается не просто".

"Я стал заложником ситуации, на которую не мог влиять с самого начала. Мне жаль, что так сложились мои обстоятельства, что я не успел развестись до начала проекта, хотя я очень этого хотел и сделал все возможное, в рамках закона", — написал после своего ухода психолог Роман Свечкоренко.

Что известно о победителе второго сезона проекта "Холостячка": биография Андрея Задворного

Андрей Задворный по образованию юрист, но уже долгое время является предпринимателем с собственной компанией по производству детский деревянных развивающих игрушек. Продает их по Украине и на ближнее зарубежье, в планах бизнесмена ― выход на рынок Польши, США и Канады.

Часто пробует себя в новых направлениях бизнеса: магазин одежды, пошив сумок, инфобизнес.

Андрей Задворный - победитель "Холостячки-2021"

Андрей родился в Латвии, но сейчас живет и работает в Киеве. Родители мужчины живут в Кировоградской области. Его отец — военный, а мама работает музыкальным руководителем в детском саду.

В одном из выпусков Злата познакомилась с родителями Задворного

В возрасте 22 лет Задворный связал себя узами брака с любимой девушкой, которая позже подарила ему дочь. Супруги назвали девочку Кирой. Через полтора года пара развелась. В девятом выпуске Злата познакомилась с экс-женой Андрея. В личном разговоре с "холостячкой" женщина рассказала, что у них с Андреем были разные взгляды на жизнь, но на сегодняшнее время бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Дочери Андрея сейчас 6 лет.

Андрей часто видеться со своей родной дочерью Кирой

"Я всегда брал ответственность — за семью, за близких людей. Любые жизненные трудности встречал с улыбкой, проблемы решал, обязательства выполнял. Я не предавал и не бросал в беде. Когда жизнь бьет меня или моих близких, я держу удар. У меня очень грубая кожа и огромный запас внутренней прочности, воли, силы. Мои знают, что на меня можно положиться. Я никогда не сдамся", — написал ранее Андрей Задворный в Инстаграме.

Напомним, что за сердце Златы Огневич боролись 25 участников. Среди них: мастер спорта по плаванью, тренер Игорь Присяжнюк, владелец двух IT-компаний Евгений Селютин, каскадер Павел Богда, владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий, Богдан Коломейко и Васко Младенов, начальник патрульной полиции Александр Борзенко, Влад Ясько, Винченцо Дулепа, стоматолог Роман Васильев, Олег Плахотнюк, фридайвер Андрей Хветкевичем, психолог Роман Свечкоренко.