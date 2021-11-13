Кого отправила домой "Холостячка" Злата Огневич: детали девятой недели (фото)

К финальному выпуску осталось совсем немного времени

В эту пятницу, 12 ноября, состоялся девятый выпуск второго сезона популярного романтического реалити страны — "Холостячка", главной героиней которого в 2021 году стала певица Злата Огневич. За сердце украинской красавицы продолжают бороться четверо мужчин.

На этой неделе у Златы была возможность познакомиться ближе с жизнью участников. Первым с главной героиней шоу встретился Андрей Задворный. Мужчина отвел певицу в свой офис. Напомним, что Андрей возглавляет компанию по производству игрушек. Также Огневич познакомилась с бывшей женой Андрея, а также его дочерью Кирой. На некоторое время мужчина оставил Злату наедине с экс-супругой, которые смогли найти друг с другом общий язык. Певица заранее подготовила для дочери Андрея небольшие подарки.

Далее Андрей пригласил Огневич в свою съемную квартиру. По словам участника, он решит купить недвижимость только в случае создания семьи.

На очереди — встреча с Максимом Тарапатой. Мужчина привез Злату в место, где вырос, и предложил сделать проект их возможному совместному дому. Пара поехала к архитектору. Во время общего разговора Огневич смутило то, что Максиму приходится часто лететь в Шанхай (Китай), где он занимается бизнесом. Так артистке придется часто освобождать свой и так напряженный концертный график, чтобы съездить к любимому заграницу.

Кроме этого Злату смутило, что Тарапата часто поднимает тему секса. Это случилось после того, как мужчина пригласил холостячку к себе домой.

Пара закончила свидание на хорошей ноте

Третий участник Андрей Хветкевич пригласил Огневич на каток. Так как фридайвер уже много лет живет в Америке, у него нет жилища в Украине.

Также Андрей устроил сюрприз Злате. Так как певица пропускает много встреч Нового года из-за концертов и корпоративов, участник "Холостячки" предложил украсить елку. Девушке эта идея очень понравилась. Андрей проявил внимание к певице и подарил ей красивую вышиванку украинского бренда. Куранты пробили "полночь" и пара загадала одно и то же желание: настоящей и чистой любви.

Последним участником, с которым Злата провела время на этой неделе, стал Дмитрий Шевченко. Огневич приехала к мужчине во Львов. Дмитрий подъехал к певице на ретро-мобиле и показал артистке город, в который переехал 10 лет назад.

Далее Дмитрий решил провести Злате тренировку по боксу, которым, со слов участника, он занимается 6 раз в неделю.

Злата и Дмитрий также поговорили на душевные темы

Далее мужчина пригласил Огневич к себе домой. Девушку очень удивило, почему у Дмитрия резко сменилось настроение. Для Златы такая перемена не понравилась. Она попыталась перевести тему, но расшевелить участника так и не смогла.

Кого отправила домой Злата Огневич на церемонии роз

Первая роза досталась Максиму Тарапате; вторая — Андрею Задворному; третья — Андрею Хветкевичу. На девятой неделе домой мог отправиться Дмитрий Шевченко, но после личного разговора Злата решила оставить мужчину на проекте и познакомиться с его семьей.

Напомним, что в прошлых выпусках Злата Огневич попрощалась сразу с такими участниками: мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, владельцем двух IT-компаний Евгением Селютиным, каскадером Павлом Богда, владельцем сети интернет-магазинов кожаных изделий Ильей Закорецким, Богданом Коломейко и Васко Младеновым, начальником патрульной полиции Александром Борзенко, Владом Ясько, Винченцо Дулепой, Романом Свечкоренко, стоматологом Романом Васильевым и Олегом Плахотнюком.