Кого відправила додому "Холостячка" Злата Огнєвіч: деталі дев’ятого тижня (фото)

До фінального випуску залишилося зовсім небагато часу

Цієї п’ятниці, 12 листопада, відбувся дев’ятий випуск другого сезону популярного романтичного реаліті країни — "Холостячка", головною героїнею якого у 2021 році стала співачка Злата Огневич. За серце української красуні продовжують боротися четверо чоловіків.

Цього тижня Злата мала можливість познайомитися ближче з життям учасників. Першим із головною героїнею шоу зустрівся Андрій Задворний. Чоловік відвів співачку до свого офісу. Нагадаємо, що Андрій очолює компанію із виробництва іграшок. Також Огнєвіч познайомилася із колишньою дружиною Андрія, а також його дочкою Кірою. На деякий час чоловік залишив Злату наодинці з екс-дружиною, які змогли порозумітися. Співачка наперед підготувала для доньки Андрія невеликі подарунки.

Далі Андрій запросив Огнєвіч у свою орендовану квартиру. За словами учасника, він вирішить купити нерухомість лише у разі створення сім’ї.

На черзі зустріч із Максимом Тарапатою. Чоловік привіз Злату в місце, де виріс, і запропонував зробити проект їхньому можливому спільному будинку. Пара поїхала до архітектора. Під час спільної розмови Огнєвіч збентежило те, що Максиму доводиться часто летіти до Шанхаю (Китай), де він займається бізнесом. Так артистці доведеться часто звільняти свій і так напружений концертний графік, щоб з’їздити закордон.

Крім цього, Злату збентежило, що Тарапата часто порушує тему сексу. Це сталося після того, як чоловік запросив холостячку до себе додому.

Пара закінчила побачення на добрій ноті

Третій учасник Андрій Хветкевич запросив Огнєвіч на ковзанку. Оскільки фрідайвер уже багато років живе в Америці, він не має житла в Україні.

Також Андрій влаштував сюрприз Златі. Оскільки співачка пропускає багато зустрічей Нового року через концерти та корпоративи, учасник "Холостячки" запропонував прикрасити ялинку. Дівчині ця ідея дуже сподобалася. Андрій виявив увагу до співачки та подарував їй гарну вишиванку українського бренду. Куранти пробили "північ" і пара загадала одне й те саме бажання: справжнього і чистого кохання.

Останнім учасником, із яким Злата провела час цього тижня, став Дмитро Шевченко. Огнєвіч приїхала до чоловіка до Львова. Дмитро під’їхав до співачки на ретро-мобілі та показав артистці місто, в який переїхав 10 років тому.

Далі Дмитро вирішив провести Златі тренування з боксу, яким, за словами учасника, він займається 6 разів на тиждень.

Злата та Дмитро також поговорили на душевні теми

Далі чоловік запросив Огнєвіч до себе додому. Дівчину дуже здивувало, чому Дмитро різко змінив настрій. Для Злати така зміна не сподобалася. Вона спробувала повернути тему в інше русло, але розворушити учасника не змогла.

Кого відправила додому Злата Огнєвіч на церемонії троянд

Перша троянда дісталася Максиму Тарапаті; друга — Андрію Задворному; третя – Андрію Хветкевичу. На дев’ятому тижні додому міг вирушити Дмитро Шевченко, але після особистої розмови Злата вирішила залишити чоловіка на проекті та познайомитись із його родиною.

Нагадаємо, що в минулих випусках Злата Огневич попрощалася відразу з такими учасниками: майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, власником двох IT-компаній Євгеном Селютіної, каскадером Павлом Богда, власником мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Іллею Закорецької, Богданом Коломейко і Васко Младеновим, начальником патрульної поліції Олександром Борзенком, Владом Яськом, Вінченцем Дулепою, Романом Свечкоренком, стоматологом Романом Васильєвим та Олегом Плахотнюком.