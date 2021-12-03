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Кто победил во втором сезоне “Холостячки”: имя избранника Златы Огневич (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стало известно имя победителя шоу "Холостячка" Новость обновлена 03 декабря 2021, 23:49
Стало известно имя победителя шоу "Холостячка"

Злата Огневич определилась со своим выбором!

Ну вот и наступила последняя во втором сезоне романтического реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич пятница, когда зрители могли окунуться в личную жизнь украинской красавицы, наблюдая как она строит свои отношения на проекте. 3 декабря 2021 года Злата Огневич определилась со своим избранником. 

Два участника, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко, смогли дойти до финала реалити-шоу, но сердце известной украинской певицы досталось лишь одному из них. 

Кто победил в "Холостячке"

Главная героиня 2-го сезона самого романтического реалити-шоу в Украине Злата Огневич выбрала — Андрея Задворного.

Победитель второго сезона шоу "Холостячка" - Андрей Задворный
Победитель второго сезона шоу "Холостячка" - Андрей Задворный

Что известно о победителе "Холостячки" со Златой Огневич

Андрею Задворному — 32 года. Он проживает в Киеве, хотя родится он в Латвии, а родители живут в Кировоградской области. 

В столице он строит свой бизнес - производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10, хотя по профессии он юрист. Часто пробует себя в новых направлениях бизнеса: магазин одежды, пошив сумок, инфобизнес.

Был женат, имеет 6-летнюю дочь Киру. Но этот брак вскоре распался. Несмотря на это он продолжает общение с экс-супругой и воспитывает свою дочь. 

Увлекается парапланеризмом и малой авиацией. Также любит заниматься баскетболом, тайским боксом и дайвингом. Любит путешествовать.

Как прошел финальный выпуск "Холостячки" 2 сезон

Финал реалити начался с романтического свидания Златы Огневич с неожиданно вернувшимся Романом Свечкоренко, который ранее пообещал вернуться после того, как урегулирует вопрос с разводом. После прогулки Злата поняла, что чувства к Роману остыли и она отправила его домой. 

После финалисты и Холостячка отправились в солнечный Тунис, где и состоялись финальные свидания на проекте. 

Первым на встречу Огневич пригласил Дмитрий. Он организовал для артистки поездку по пустыне: сначала на автомобиле, потом на квадроцикле, а после на верблюдах. Холостячка отметила, что мужчина всячески намекал о своих чувствах к ней, но прямо об этом не говорил. 

Также пара отправилась в романтический оазис, где много целовалась и обнималась. Под конец свидания Злата и Дима отправились в романтический номер с бассейном, где обсудили совместное будущее. 

Второе свидание проходило с Андреем Задворным. Если с Шевченком они покоряли песок, то с Андреем воду и воздух. Так как Задворный любит дайвинг, он предложил насладиться подводным миром и Холостячке. Злата очень боялась, но решилась и нырнула. 

После Андрей все же осуществил свое желание и полетал со Златой на парашюте — они занялись парасейлингом. После пара отправилась в номер, где также обсудила совместные планы на будущее.

Церемонии роз в финальном выпуске не было, было множество комплиментов и признаний в любви, и даже предложение замуж. Выслушав мужчин, Злата Огневич определилась со своим выбором — им стал Андрей Задворный.

Напомним, что в прошлых выпусках Злата Огневич попрощалась сразу с такими участниками: мастером спорта по плаванью, тренером Игорем Присяжнюком, владельцем двух IT-компаний Евгением Селютиным, каскадером Павлом Богда, владельцем сети интернет-магазинов кожаных изделий Ильей ЗакорецкимБогданом Коломейко и Васко Младеновым, начальником патрульной полиции Александром БорзенкоВладом Ясько, Винченцо Дулепой, стоматологом Романом ВасильевымОлегом Плахотнюком и фридайвером Андреем Хветкевичем.

Теги:
#Холостячка #Холостячка 2021
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