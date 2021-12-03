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Наверстывал упущенное: как прошло свидание Златы Огневич и вернувшегося Романа Свечкоренко

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Роман неожиданно вернулся в проект Новость обновлена 03 декабря 2021, 20:06
Роман неожиданно вернулся в проект

Один из фаворитов Холостячки психолог Роман организовал первое на финальной неделе свидание.

В прошлую пятницу, 26 ноября, состоялся полуфинал шоу "Холостячка", с украинской певицей Златой Огневич в главной роли, во время которого неожиданно для всех вернулся один из фаворитов артистки — психолог Роман Свечкоренко. Огневич дала ему возможность проявить себя на финальной неделе. 

Именно поэтому первым свиданием перед финальным выбором холостячки, было свидание Златы и Романа. Огневич хотела убедиться остались ли у нее к мужчине чувства. 

Роман организовал певице романтическую прогулку на велосипедах, во время которой они делали остановки для различных сюрпризов: танцы, дегустация десертов и загадывание желаний. 

Таким образом Роман хотел догнать упущенное за то время, пока его не было в проекте. 

После прогулки Роман и Злата отправились на обед в ресторан, где мужчина показал артистке документ, в котором было указано, что его от развода отделяет всего одно заседание, которое должно состояться на неделе после финала. 

Однако, в финал Злата Свечкоренка не взяла, так как те чувства, которые она к нему испытывала в начале проекта прошли. 

Напомним, что в прошлых выпусках Злата Огневич попрощалась сразу с такими участниками: мастером спорта по плаванью, тренером Игорем Присяжнюком, владельцем двух IT-компаний Евгением Селютиным, каскадером Павлом Богда, владельцем сети интернет-магазинов кожаных изделий Ильей ЗакорецкимБогданом Коломейко и Васко Младеновым, начальником патрульной полиции Александром БорзенкоВладом Ясько, Винченцо Дулепой, стоматологом Романом ВасильевымОлегом Плахотнюком и фридайвером Андреем Хветкевичем.

Теги:
#Злата Огневич #Холостячка #Холостячка 2021
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