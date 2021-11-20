Кто вылетел из шоу "Холостячка" на десятой неделе: детали нового выпуска реалити со Златой Огневич

Злата Огневич попрощалась с одним из фаворитов проекта.

В пятницу, 19 ноября, состоялся один из самых важных выпусков романтического реалити-шоу "Холостячка", в котором в сезоне 2021 году свою любовь ищет известная украинская певица Злата Огневич.

Десятый эфир шоу "Холостячка" — неделя знакомства з родителями каждого их участников.

Напомним, что за сердце украинской красавицы остались бороться четверо мужчин, ведь в прошлом выпуске Огневич решила никого не отправлять домой.

Как прошел десятый выпуск шоу "Холостячка"

Первым, кто познакомил Злату со своей семьей, стал Андрей "Аквамен". Их свидание с холостячкой началось с исполнения одной из ее мечт: Андрей провел урок вождения для Златы. После Огневич и Хветкевич отправились на экстремальное знакомство с мамой и братом: они занялись скалолазаньем, что очен впечатлило холостячку.

Второе свидание на десятой неделе досталось Максиму Тарапате. Мужчина познакомил Злату Огневич с мамой, дядей, тетей и сестрами. Знакомство прошло в доме дяди Максима, который стал для него поддержкой, после того, как они перестали общаться с родным отцом. Стоит отметить, что семья Максима задавала много каверзных вопросов.

После Огневич знакомилась с родными Андрея Задворного. Для этого они отправились в родной город участника — Светловодск. Злата отметила, что Андрей достаточно холодно встретился со своим папой. Певицу повеселило общее настроение родителей Задворного. После мама Андрея и Злата отправились на их дачу, где артистку "испытали трудом". Злате не совсем понравилось, что по рассказам мамы Андрей — немного рассеянный и не всегда собранный. После пара отправилась на романтическую прогулку на яхте.

И последним, кто познакомил Злату со своими родителями стал Дмитрий Шевченко, которого в прошлом выпуске холостячка решила оставить в проекте в последний момент. Певица отправилась в родной город своего папы — Александрию, откуда родом и Дмитрий. Несмотря на неловкую атмосферу в начале встречи с родителями, знакомство прошло достаточно тепло.

Кого отправила домой Злата Огневич на церемонии роз

Как обычно, в конце каждого выпуска Злата Огневич провела церемонию роз, во время которой холостячка попрощалась с одним из участников. Первую розу получил — Дима Шевченко, следом за ним Злата "обрадовала" Андрея Задворного, и третьим "полуфиналистом" стал — Максим Тарапата.

Итого, в десятом выпуске проект покинул — Андрей Хветкевич.

Напомним, что в прошлых выпусках Злата Огневич попрощалась с такими участниками: мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, владельцем двух IT-компаний Евгением Селютиным, каскадером Павлом Богда, владельцем сети интернет-магазинов кожаных изделий Ильей Закорецким, Богданом Коломейко и Васко Младеновым, начальником патрульной полиции Александром Борзенко, Владом Ясько, Винченцо Дулепой, Романом Свечкоренко, стоматологом Романом Васильевым и Олегом Плахотнюком.