Хто вилетів із шоу "Холостячка" на десятому тижні: деталі нового випуску реаліті із Златою Огнєвіч

Злата Огнєвіч попрощалася з одним із фаворитів проєкту.

У п’ятницю, 19 листопада, відбувся один із найважливіших випусків романтичного реаліті-шоу "Холостячка", в якому в сезоні 2021 року своє кохання шукає відома українська співачка Злата Огнєвіч.

Десятий ефір шоу "Холостячка" — тиждень знайомства з батьками кожного з учасників.

Нагадаємо, що за серце української красуні залишилися боротися четверо чоловіків, адже минулого випуску Огнєвіч вирішила нікого не відправляти додому.

Як пройшов десятий випуск шоу "Холостячка"

Першим, хто ознайомив Злату зі своєю родиною, став Андрій "Аквамен". Їхнє побачення з холостячкою почалося з виконання однієї з її мрій: Андрій провів урок водіння для Злати. Після Огнєвіч і Хветкевич вирушили на екстремальне знайомство з мамою та братом: вони зайнялися скелелазінням, що дуже вразило холостячку.

Друге побачення на десятому тижні дісталося Максиму Тарапаті. Чоловік познайомив Злату Огнєвіч із мамою, дядьком, тіткою та сестрами. Знайомство пройшло в будинку дядька Максима, який став для нього підтримкою після того, як вони перестали спілкуватися з рідним батьком. Слід зазначити, що родина Максима ставила багато каверзних питань.

Після того Огнєвіч знайомилася з рідними Андрія Задворного. Для цього вони вирушили до рідного міста учасника — Світловодська. Злата наголосила, що Андрій досить холодно зустрівся зі своїм татом. Співачку порадував загальний настрій батьків Задворного. Після мама Андрія та Злата вирушили на їхню дачу, де артистку "випробували працею". Златі не зовсім сподобалося, що, за розповідями мами, Андрій — трохи розсіяний і не завжди зібраний. Після пари вирушила на романтичну прогулянку яхтою.

І останнім, хто познайомив Злату зі своїми батьками, став Дмитро Шевченко, якого в минулому випуску холостячка вирішила залишити в проєкті в останній момент. Співачка вирушила до рідного міста свого тата — Олександрії, звідки родом і Дмитро. Попри незручну атмосферу на початку зустрічі з батьками, знайомство пройшло досить тепло.

Кого відправила додому Злата Огнєвіч на церемонії троянд

Як завжди, наприкінці кожного випуску Злата Огнєвіч провела церемонію троянд, під час якої холостячка попрощалася з одним із учасників. Першу троянду отримав — Діма Шевченко, слідом за ним Злата "втішила" Андрія Задворного, і третім "півфіналістом" став — Максим Тарапата.

У десятому випуску проєкт покинув — Андрій Хветкевич.

Нагадаємо, що в минулих випусках Злата Огнєвіч попрощалася з такими учасниками: майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним, каскадером Павлом Богдою, власником мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Іллею Закорецьким, Богданом Коломейко і Васко Младеновим, начальником патрульної поліції Олександром Борзенком, Владом Яськом, Вінченцем Дулепою, Романом Свечкоренком, стоматологом Романом Васильєвим та Олегом Плахотнюком.