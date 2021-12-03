Хто переміг у другому сезоні "Холостячки": ім’я обранця Злати Огнєвіч (фото)

Злата Огнєвіч визначилася зі своїм вибором!

Ну ось і настала остання у другому сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостячка" зі Златою Огневич п’ятниця, коли глядачі могли поринути в особисте життя української красуні, спостерігаючи як вона будує свої стосунки на проєкті. 3 грудня 2021 року Злата Огневич визначилася зі своїм обранцем.

Два учасники, Андрій Задворний та Дмитро Шевченко, змогли дійти до фіналу реаліті-шоу, але серце відомої української співачки дісталося лише одному з них.

Хто переміг у "Холостячці"

Головна героїня 2-го сезону найромантичнішого реаліті-шоу в Україні Злата Огневич обрала – Андрія Задворного.

Переможець другого сезону шоу "Холостячка" — Андрій Задворний

Що відомо про переможця "Холостячки" зі Златою Огневич

Андрію Задворному – 32 роки. Він проживає у Києві, хоча народився він у Латвії, а батьки зараз живуть у Кіровоградській області.

У столиці він будує свій бізнес — виробництво дерев’яних іграшок для дітей від року до 10, хоча за професією він юрист. Часто пробує себе у нових напрямках бізнесу: магазин одягу, пошиття сумок, інфобізнес.

Був одружений, має 6-річну доньку Кіру. Але цей шлюб незабаром розпався. Попри це, він продовжує спілкування з ексдружиною і виховує свою дочку.

Захоплюється парапланеризмом та малою авіацією. Також любить займатися баскетболом, тайським боксом та дайвінгом. Любить подорожувати.

Як пройшов фінальний випуск "Холостячки" 2 сезон

Фінал реаліті розпочався з романтичного побачення Злати Огневич з Романом Свічкоренком, який несподівано повернувся в проєкт, адже раніше обіцяв, що зробить це після того, як врегулює питання з розлученням. Після прогулянки Злата зрозуміла, що почуття до Романа охолонули, і вона відправила його додому.

Після фіналісти та Холостячка вирушили до сонячного Тунісу, де і відбулися фінальні побачення на проєкті.

Першим на зустріч Огнєвіч запросив Дмитро. Він організував для артистки поїздку пустелею: спочатку автомобілем, потім квадроциклом, а потім верблюдами. Холостячка зазначила, що чоловік всіляко натякав на свої почуття до неї, але прямо про це не говорив.

Також пара вирушила в романтичний оазис, де багато цілувалася та обіймалася. Під кінець побачення Злата та Діма вирушили у романтичний номер із басейном, де обговорили спільне майбутнє.

Друге побачення проходило з Андрієм Задворним. Якщо з Шевченком вони підкорювали пісок, то з Андрієм воду та повітря. Оскільки Задворний любить дайвінг, він запропонував насолодитися підводним світом і Холостячці. Злата дуже боялася, але наважилася і пірнула.

Після Андрій все ж таки здійснив своє бажання і політав зі Златою на парашуті — вони зайнялися парасейлінгом. Після, пара вирушила до номера, де також обговорила спільні плани на майбутнє.

Церемонії троянд у фінальному випуску не було, зате було безліч компліментів та зізнань у коханні, і навіть пропозиція заміж. Вислухавши чоловіків, Злата Огневич визначилася зі своїм вибором – ним став Андрій Задворний.

Нагадаємо, що в минулих випусках Злата Огневич попрощалася відразу з такими учасниками: майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним, каскадером Павлом Богдою, власником мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Іллею Закорецьким, Богданом Коломейко і Васко Младеновим, начальником патрульної поліції Олександром Борзенком, Владом Яськом, Вінченцо Дулепою, стоматологом Романом Васильєвим, Олегом Плахотнюком та фрідайвером Андрієм Хветкевичем.