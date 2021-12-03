Надолужував упущене: як пройшло побачення Злати Огневич і Романа Свічкоренка, який повернувся в півфіналі

Один із фаворитів Холостячки психолог Роман організував перше на фінальному тижні побачення.

Минулої п’ятниці, 26 листопада, відбувся півфінал шоу "Холостячка", з українською співачкою Златою Огневич у головній ролі, під час якого несподівано для всіх повернувся один із фаворитів артистки – психолог Роман Свічкоренко. Огнєвіч дала йому можливість проявити себе на фінальному тижні.

Саме тому першим побаченням перед фінальним вибором холостячки було побачення Злати та Романа. Огневич хотіла переконатися, чи залишилися в неї до чоловіка почуття.

Роман організував співачці романтичну прогулянку велосипедами, під час якої вони робили зупинки для різних сюрпризів: танці, дегустація десертів та загадування бажань.

Таким чином Роман хотів наздогнати втрачене за той час, поки його не було у проєкті.

Після прогулянки Роман та Злата вирушили на обід у ресторан, де чоловік показав артистці документ, у якому було зазначено, що його від розлучення відокремлює лише одне засідання, яке має відбутися на тижні після фіналу.

Проте, у фінал Злата Свічкоренка не взяла, тому що ті почуття, які вона відчувала на початку проєкту, пройшли.

Нагадаємо, що в минулих випусках Злата Огневич попрощалася відразу з такими учасниками: майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, власником двох IT-компаній Євгеном Селютіної, каскадером Павлом Богдою, власником мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Іллею Закорецьким, Богданом Коломейко і Васко Младеновим, начальником патрульної поліції Олександром Борзенком, Владом Яськом, Вінченцо Дулепою, стоматологом Романом Васильєвим, Олегом Плахотнюком та фрідайвером Андрієм Хветкевичем.