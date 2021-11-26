Чи повернула "Холостячка" Злата Огнєвіч екс-учасника Романа: імена фіналістів шоу (фото)

На шоу несподівано повернувся учасник, який покинув проект через розлучення

Цієї п’ятниці, 26 листопада, на телеканалі СТБ пройшов 11 випуск популярного реаліті-шоу "Холостячка-2021", де за серце героїні, української співачки Злати Огнєвіч, борються головні холостяки країни.

Цього тижня 35-річна артистка знайомила претендентів на свою руку із сім’єю. Першим учасником, хто прийшов до будинку Огнєвіч, став Максим Тарапата. Чоловік був представлений матері співачки, її батькові, сестрі та її бойфренду.

Бізнесмен поговорив з батьками артистки окремо. Із батьком Злати Максим нарубав дров для барбекю. Він розповів про свої минулі стосунки, які тривали 7 років. Причиною розлучення стало те, що його дівчина не хотіла мати від нього дітей. Батько співачки здивувався цьому. Матері Огнєвіч він сказав, що закохався у її дочку.

Наступним познайомився із близькими Злати Дмитро Шевченко. Але перш ніж піти до них, пара вирушила на міст. Співачка була здивована сюрпризом Дмитра — він запропонував зайнятися банджі-джампінгом — коли учасників прив’язують до довгого гумового каната, після чого вони роблять стрибок вниз. Огневич довго вагалася, але все ж таки не подолала свій страх.

Під час знайомства з батьками та Дмитром спочатку відчувалася незручність, але далі ситуація проходила вже більш розслаблено. На запитання батька Злати про те, де планує жити Дмитро, якщо Злата обере його у фіналі, чоловік відповів, що міг би винаймати квартиру в Києві. Нагадаємо, що Шевченко родом із Олександрії, як і батько співачки, але вже багато років мешкає у Львові. Також дорослому чоловікові здалося, що Дмитро дуже ревнивий. Це йому не дуже сподобалось.

Черга дійшла до Андрія Задворного. Учасник наважився звести старе татуювання, яке він зробив у молодості заради коханої дівчини. Закохані розлучилися, а малюнок залишився. Чоловік попросив Огнєвіч бути з ним у цей момент.

Потім сестра Злати запросила пару на картинг. На особистій бесіді дівчина була неприємно здивована тим, що Андрій певною мірою вважає, що Злата прийшла на проект за піаром, оскільки участь самого чоловіка нічого йому не принесе, окрім кохання. Те, що Андрій не довіряє Огнєвіч, її сестра розповіла за сімейним столом, коли батько артистки запросив Задворного на особисту розмову.

Чоловік поцікавився у Андрія щодо його планів після проекту, якщо Злата зробить його переможцем. Підприємець заявив, що спочатку зніматиме житло, а потім купить своє.

Церемонія троянд: кого відправила додому Злата Огнєвіч

Повернення вибувшого учасника, психолога Романа Свечкаренка, засмутила інших чоловіків. Нагадаємо, що Злати Огнєвіч відправила Романа додому, щоб він завершив шлюборозлучний процес зі своєю дружиною з умовою, що він може повернутися у будь-який час. Холостячка була приємно здивована приїздом чоловіка.

"Зробив заявку на фінал", — прокоментував Андрій Задворний.

Спочатку артистка подарувала троянду Дмитру Шевченку. Попрощалася Злата з Максимом Тарапатою.

Друга троянда дісталася Андрію Задворному. Додаткову троянду отримав і Роман Свічкаренко. У підсумку, у 2021 році у фінал проекту "Холостячка" проходять одразу три учасники.

Нагадаємо, що в минулих випусках Злата Огневич попрощалася відразу з такими учасниками: майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним, каскадером Павлом Богда, власником мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Іллею Закорецьким, Богданом Коломейко і Васко Младеновим, начальником патрульної поліції Олександром Борзенком, Владом Яськом, Вінченцем Дулепою, стоматологом Романом Васильєвим, Олегом Плахотнюком та фрідайвером Андрієм Хветкевичем.