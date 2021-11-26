Вернула ли "Холостячка" Злата Огневич экс-участника Романа: имена финалистов шоу (фото)

На шоу неожиданно возвратился участник, который покинул проект из-за развода

В эту пятницу, 26 ноября, на телеканале СТБ прошел 11 выпуск популярного реалити-шоу "Холостячка-2021", где за сердце героини, украинской певицы Златы Огневич, борются главные холостяки страны.

На этой неделе 35-летняя артистка знакомила претендентов на свою руку с семьей. Первым участником, кто пришел в дом Огневич, стал Максим Тарапата. Мужчина был представлен матери певицы, ее отцу, сестре и ее бойфренду.

Бизнесмен поболтал с родителями артистки по отдельности. С отцом Златы Максим нарубил дров для барбекю. Он рассказал о своих прошлых отношениях, которые длились 7 лет. Причиной расставания стало то, что его девушка не хотела иметь от него детей. Отец певицы увидел в этом странность. Матери Огневич он сказал, что влюбился в ее дочь.

Следующим познакомился с близкими Златы Дмитрий Шевченко. Но прежде чем пойти к ним, пара отправилась на мост. Певица была сильно удивлена сюрпризом Дмитрия — он предложил заняться банджи-джампингом — когда участников привязывают к длинному резиновому канату, после чего они совершают прыжок вниз. Огневич долго колебалась, но все же не преодолела свой страх.

Во время знакомства с родителями и Дмитрием сначала чувствовалась неловкость, но дальше обстановка проходила уже более расслабленно. На вопрос отца Златы о том, где планирует жить Дмитрий, если Злата выберет его в финале, мужчина ответил, что мог бы снимать квартиру в Киеве. Напомним, что Шевченко родом из Александрии, как и отец певицы, но уже много лет живет во Львове. Также взрослому мужчине показалось, что Дмитрий очень ревнивый. Это пришлось ему не по нраву.

Очередь дошла и до Андрея Задворного. Участник решился свести старую татуировку, которую он сделал в молодости ради любимой девушки. Влюбленные расстались, а рисунок остался. Мужчина попросил Огневич быть с ним в этот момент.

Потом сестра Златы пригласила пару на картинг. На личной беседе девушка была неприятно удивлена тем, что Андрей в какой-то мере считает, что Злата пришла на проект за пиаром, так как участие самого мужчины ничего ему не принесет, кроме любви. То, что Андрей не доверяет Огневич, ее сестра рассказала за семейным столом, когда отец артистки пригласил Задворного на личный разговор.

Мужчина поинтересовался у Андрея о его планах после проекта, если Злата сделает его победителем. Предприниматель заявил, что первое время будет снимать жилье, а потом купит свое.

Церемония роз: кого отправила домой Злата Огневич

Возвращение ушедшего участника, психолога Романа Свечкаренко, расстроила других мужчин. Напомним, что Злата Огневич отправила Романа домой, чтобы он завершил бракоразводным процесс со своей женой с условием, что он может вернуться в любое время. Холостячка была приятно удивлена приездом мужчины.

"Сделал заявку на финал", — прокомментировал Андрей Задворный.

Сначала артистка подарила розу Дмитрию Шевченко. Попрощалась Злата с Максимом Тарапатой.

Вторая роза досталась Андрею Задворному. Дополнительную розу получил и Роман Свечкаренко. В итоге, в 2021 году в финал проекта "Холостячка" проходят сразу три участника.

Напомним, что в прошлых выпусках Злата Огневич попрощалась сразу с такими участниками: мастером спорта по плаванью, тренером Игорем Присяжнюком, владельцем двух IT-компаний Евгением Селютиным, каскадером Павлом Богда, владельцем сети интернет-магазинов кожаных изделий Ильей Закорецким, Богданом Коломейко и Васко Младеновым, начальником патрульной полиции Александром Борзенко, Владом Ясько, Винченцо Дулепой, стоматологом Романом Васильевым, Олегом Плахотнюком и фридайвером Андреем Хветкевичем.