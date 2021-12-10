Екс-учасники "Холостячки-2" зробили пропозиції своїм дівчатам: що їм відповіли (фото)

Олег Плахотнюк запропонував вийти за нього заміж матері своєї дитини

У п’ятницю, 10 грудня, на телеканалі СТБ проходить пост-шоу проєкту "Холостячка", де ми дізнаємося, чи залишилися у стосунках українська співачка Злата Огнєвіч із переможцем другого сезону реаліті Андрієм Задворним — київським підприємцем, який має 6-річну доньку від попереднього шлюбу.

Випуск розпочався з того, що ведучий Григорій Решетник запропонував усім присутнім, серед яких були учасники другого сезону та експерти пост-шоу, переглянути відео з усіма курйозами, що відбувалися під час зйомок.

Після того, як ролик підняв усім настрій, поспілкуватися з ведучим та розповісти про своє життя після проєкту наважився Олег Плахотнюк, який вибув на восьмому тижні шоу.

Чоловік зізнався, що вирішив відновити свої стосунки з матір’ю своєї молодшої доньки, тренеркою Яною Терешко. Прямо у студії Олег зробив пропозицію дівчині, і вона сказала "так".

"Взагалі не підозрювала", — сказала Яна, коли заплакала від радості. Пізніше до пари приєдналася їхня маленька дочка Єва.

Олег Плахотнюк зробив пропозицію матері своєї молодшої дитини

Запропонував вийти заміж своїй коханій і каскадер Павло Богда. Дівчина погодилася стати дружиною екс-учасника проєкту. Чоловік розповів присутнім, що зараз активно займається підвищенням самооцінки, а також планує запуск свого бренду одягу для чоловіків і жінок.

Павло Богда зробив пропозицію своїй коханій дівчині

Нагадаємо, що у фіналі другого сезону проєкту "Холостячка" за серце і руку Злати Огнєвіч боролося троє чоловіків: Андрій Задворний, Дмитро Шевченко та Роман Свечкоренко, з яким співачка вже не відчувала тих почуттів, що були на початку проєкту. Холостячка обрала першого.