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Екс-учасники "Холостячки-2" зробили пропозиції своїм дівчатам: що їм відповіли (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Пост-шоу "Холостячка" із Златою Огневич 10 грудня Новина оновлена 10 грудня 2021, 20:28
Пост-шоу "Холостячка" із Златою Огневич 10 грудня

Олег Плахотнюк запропонував вийти за нього заміж матері своєї дитини

У п’ятницю, 10 грудня, на телеканалі СТБ проходить пост-шоу проєкту "Холостячка", де ми дізнаємося, чи залишилися у стосунках українська співачка Злата Огнєвіч із переможцем другого сезону реаліті Андрієм Задворним — київським підприємцем, який має 6-річну доньку від попереднього шлюбу.

Випуск розпочався з того, що ведучий Григорій Решетник запропонував усім присутнім, серед яких були учасники другого сезону та експерти пост-шоу, переглянути відео з усіма курйозами, що відбувалися під час зйомок.

Після того, як ролик підняв усім настрій, поспілкуватися з ведучим та розповісти про своє життя після проєкту наважився Олег Плахотнюк, який вибув на восьмому тижні шоу.

Чоловік зізнався, що вирішив відновити свої стосунки з матір’ю своєї молодшої доньки, тренеркою Яною Терешко. Прямо у студії Олег зробив пропозицію дівчині, і вона сказала "так".

"Взагалі не підозрювала", — сказала Яна, коли заплакала від радості. Пізніше до пари приєдналася їхня маленька дочка Єва.

Олег Плахотнюк зробив пропозицію матері своєї молодшої дитини
Олег Плахотнюк зробив пропозицію матері своєї молодшої дитини

Запропонував вийти заміж своїй коханій і каскадер Павло Богда. Дівчина погодилася стати дружиною екс-учасника проєкту. Чоловік розповів присутнім, що зараз активно займається підвищенням самооцінки, а також планує запуск свого бренду одягу для чоловіків і жінок.

Павло Богда зробив пропозицію своїй коханій дівчині
Павло Богда зробив пропозицію своїй коханій дівчині

Нагадаємо, що у фіналі другого сезону проєкту "Холостячка" за серце і руку Злати Огнєвіч боролося троє чоловіків: Андрій Задворний, Дмитро Шевченко та Роман Свечкоренко, з яким співачка вже не відчувала тих почуттів, що були на початку проєкту. Холостячка обрала першого.

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#Шоу #Холостячка
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