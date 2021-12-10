"Уже не идеальный": самый романтичный участник "Холостячки" целовался сразу с двумя девушками

Стоматолог Роман Васильев флиртовал сразу с двумя экс-участницам проекта "Холостяк"

На телеканале СТБ стартовал специальный выпуск второго сезона реалити-шоу "Холостячка". В нем мы узнаем, как изменилась жизнь главной героини проекта, украинской певицы Златы Огневич после финала, вместе ли она со своим избранником Андреем Задворным.

С ведущим Григорием Решетником успели пообщаться и рассказать о своей жизни после проекта участники второго сезона: Васко Младенов, Илья Закорецкий, Винченцо Дулепа, а также Олег Плахотнюк и Павел Богда, которые прямо в студии по очереди сделали своим девушкам предложение выйти замуж.

Скандалом обернулся разговор самого романтического участника, "принца на белом коне", стоматолога Романа Васильева. Как оказалось, мужчина имел романтические отношения сразу с двумя девушками, бывшими участницами проекта "Холостяк" Надин Медведчук и Сашей Миколюк.

"У нас были дружеские отношения. Мы не встречались как парень и девушка", – объяснился Роман, но когда в студию вошла сама Надин, она рассказала совершенно противоположную версию этой запутанной истории. По ее словам, они много общались и даже целовались. Когда в студию неожиданно вошла Миколюк, она заявила, что в то же время Роман также тесно общался и с ней.

Роман Васильев целовался сразу с двумя девушками

"Уже не идеальный в глазах всей страны", — отметил в студии другой участник "Холостячки".

Примечательно, что сейчас страница Васильева в Инстаграме закрыта. У девушек мужчина попросил прощения.

Напомним, что победителем второго сезона проекта "Холостячка" стал киевский предприниматель Андрей Задворный. У мужчины есть маленькая дочь от первого брака, а также фото на фоне Кремля, которое он уже удалил у себя в Инстаграме.