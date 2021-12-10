"Вже не ідеальний": найромантичніший учасник "Холостячки" цілувався одразу з двома дівчатами

Стоматолог Роман Васильєв фліртував одразу з двома екс-учасницями проекту "Холостяк"

На телеканалі СТБ стартував спеціальний випуск другого сезону реаліті-шоу "Холостячка". У ньому ми дізнаємося, як змінилося життя головної героїні проєкту, української співачки Злати Огнєвіч після фіналу, чи разом вона із своїм обранцем Андрієм Задворним.

З ведучим Григорієм Решетником встигли поспілкуватися та розповісти про своє життя після проєкту учасники другого сезону: Васко Младенов, Ілля Закорецький, Вінченцо Дулепа, а також Олег Плахотнюк та Павло Богда, які прямо у студії по черзі зробили своїм дівчатам пропозицію вийти заміж.

Скандалом обернулася розмова найромантичнішого учасника, "принца на білому коні", стоматолога Романа Васильєва. Як виявилося, чоловік мав романтичні стосунки одразу з двома дівчатами, що були учасницями проєкту "Холостяк" Надін Медведчук та Сашею Миколюк.

"У нас були дружні стосунки. Ми не зустрічалися як хлопець і дівчина", — пояснив Роман, але коли до студії увійшла сама Надін, вона розповіла зовсім протилежну версію цієї заплутаної історії. За її словами, вони багато спілкувалися та навіть цілувалися. Коли в студію несподівано увійшла Миколюк, вона заявила, що Роман також тісно спілкувався і з нею.

Роман Васильєв цілувався одразу з двома дівчатами

"Вже не ідеальний в очах усієї країни", — зазначив у студії інший учасник "Холостячки".

Цікаво, що зараз сторінку Васильєва в Інстаграмі закрито. У дівчат чоловік попросив вибачення.

Нагадаємо, що переможцем другого сезону проєкту "Холостячка" став київський підприємець Андрій Задворний. У чоловіка є маленька донька від першого шлюбу, а також фото на тлі Кремля, яке він уже видалив у себе в Інстаграмі.