Екстремальний відпочинок та фото на тлі Кремля: що постить у Instagram переможець "Холостячки-2021"

Обранець Злати Огневич продає свою продукцію в Росії

У фіналі другого сезону українського реаліті "Холостячка" співачка Злата Огневич віддала перемогу підприємцю з Києва Андрію Задворному, якому вдалося за три місяці підкорити серце красуні.

У соціальній мережі Інстаграм переможець проекту публікує багато фотографій із подорожей. Чоловік не любить сидіти на місці та завжди відкритий до екстремального відпочинку.

Задворний побував у таких країнах, як Бразилія, Туреччина, Албанія, Польща та інші.

Андрій Задворний у Бразилії

Андрій Задворний у Туреччині

Андрій Задворний в Албанії

Андрій Задворний у Польщі

Нагадаємо, що Андрій Задворний має власне виробництво дерев’яних іграшок для дітей, які зараз продаються в Україні та найближчих країнах, у тому числі і в Росії, яка в 2014 році окупувала Кримський півострів і веде військовий дії на Донбасі.

У 2017 році чоловік був у Москві з ділових питань і активно розміщував фото з колегами на тлі місцевих визначних пам’яток. "З кожним днем це місто подобається мені все більше", — підписав фото на тлі московських бізнес-центрів Задворний.

Також є фото на тлі Кремля та житлового будинку на Котельницькій набережній.

Компанія чоловіка має власний сайт, де росіяни можуть замовити потрібний товар.

Скріншот сайту продукції компанії переможця українського проекту "Холостячка"

Раніше "Телеграф" писав, що один із учасників другого сезону шоу "Холостячка" прийшов на проект лише заради піару. Ним виявився танцюрист розважального шоу "Танці із зірками", який був у парі з українською співачкою Олею Поляковою.