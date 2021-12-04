Экстремальный отдых и фото на фоне Кремля: что постит в Instagram победитель "Холостячки-2021"

Избранник Златы Огневич продает свою продукцию в России

В финале второго сезона украинского реалити "Холостячка" певица Злата Огневич отдала победу предпринимателю из Киева Андрею Задворному, которому удалось за три месяца покорить сердце красавицы.

В социальной сети Инстаграм победитель проекта публикует много фотографий из путешествий. Мужчина не любит сидеть на месте и всегда открыт к экстремальному отдыху.

Задворный побывал в таких странах, как Бразилия, Турция, Албания, Польша и другие.

Андрей Задворный в Бразилии

Андрей Задворный в Турции

Андрей Задворный в Албании

Андрей Задворный в Польше

Напомним, что Андрей Задворный имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей, которые сейчас продаются в Украине и ближайших странах, в том числе и в России, которая в 2014 году оккупировала Крымский полуостров и ведет военный действия на Донбассе.

В 2017 году мужчина был в Москве по деловым вопросам, и активно размещал фото с коллегами на фоне местных достопримечательностей. "С каждым днем этот город нравится мне все больше", — подписал фото на фоне московских бизнес-центров Задворный.

Также есть фото на фоне Кремля и жилого дома на Котельнической набережной.

Компания мужчины имеет собственный сайт, где россияне могут заказать нужный им товар.

Скриншот сайта продукции компании победителя украинского проекта "Холостячка"

Ранее "Телеграф" писал, что один из участников второго сезона шоу "Холостячка" пришел на проект только ради пиара. Им оказался танцор развлекательного шоу "Танцы со звездами", который был в паре с украинской певицей Олей Поляковой.