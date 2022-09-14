"В паспорт не глядел что ли?: Леонардо Ди Каприо приписывают роман с 27-летней моделью (фото)

В сети уже шутят по поводу возраста новой избранницы актера.

Прошло чуть больше недели, как звезда "Титаника", голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен с украинкой Марией Береговой на отдыхе, так ему уже приписывают другой роман. На этот раз избранницей знаменитости стала американская супермодель Джиджи Хадид.

Как пишет People, 47-летний актер всерьез заинтересован 27-летней моделью. Также отмечается, что Ди Каприо практически преследует Хадид, ведь очень хочет узнать ее получше.

Более того, в сети появились и "доказательства" их общения — фото с афтепати Недели моды в Нью-Йорке. На снимках видно, как они мило болтают и периодически держаться за руки.

Отметим, что в сети уже начали шутить, что видимо Ди Каприо начал стареть, или же просто не смотрел в паспорт модели, ведь ей уже 27 лет. А судя по "статистике", звезда "Титаника" расстается со своими девушками, когда те достигают 25-летнего возраста.

Более того, у Джиджи есть двухлетняя дочь Хай, которую она родила от музыканта Зейна Малика. Пара рассталась спустя около года после рождения малышки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко развелся со своей женой, моделью и певицей Натальей после 25 лет брака. Последние годы супруги жили в разных странах: киевский глава – в Украине, а его любимая – в Германии.