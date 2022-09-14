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"В паспорт не глядел что ли?: Леонардо Ди Каприо приписывают роман с 27-летней моделью (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид Новость обновлена 14 сентября 2022, 11:33
Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид

В сети уже шутят по поводу возраста новой избранницы актера.

Прошло чуть больше недели, как звезда "Титаника", голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен с украинкой Марией Береговой на отдыхе, так ему уже приписывают другой роман. На этот раз избранницей знаменитости стала американская супермодель Джиджи Хадид.

Как пишет People, 47-летний актер всерьез заинтересован 27-летней моделью. Также отмечается, что Ди Каприо практически преследует Хадид, ведь очень хочет узнать ее получше.

Более того, в сети появились и "доказательства" их общения — фото с афтепати Недели моды в Нью-Йорке. На снимках видно, как они мило болтают и периодически держаться за руки.

Леонардо Ди Каприо приписывают роман с Джиджи Хадид
Леонардо Ди Каприо приписывают роман с Джиджи Хадид
Леонардо Ди Каприо приписывают роман с Джиджи Хадид

Отметим, что в сети уже начали шутить, что видимо Ди Каприо начал стареть, или же просто не смотрел в паспорт модели, ведь ей уже 27 лет. А судя по "статистике", звезда "Титаника" расстается со своими девушками, когда те достигают 25-летнего возраста.

Более того, у Джиджи есть двухлетняя дочь Хай, которую она родила от музыканта Зейна Малика. Пара рассталась спустя около года после рождения малышки.

Джиджи Хадид с дочерью

Ранее "Телеграф" сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко развелся со своей женой, моделью и певицей Натальей после 25 лет брака. Последние годы супруги жили в разных странах: киевский глава – в Украине, а его любимая – в Германии.

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#Роман #Отношения #Леонардо ди Каприо #Джиджи Хадид