Леонардо Ди Каприо закрутил роман с 22-летней украинкой: фото красавицы

Звезда "Титаника" был замечен с Марией Береговой в Сен-Тропе

Знаменитого актера Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с 22-летней Марией Береговой — моделью из Украины. Новость о новой возлюбленной знаменитости появилась после того, как стало известно о расставании голливудского красавчика с моделью Камилой Морроне.

Как пишет Daily Mail, 47-летний обладатель "Оскара" и Береговая были впервые замечены вместе еще в июле в Сан-Тропе на юге Франции, когда вместе выходили из ночного клуба. Тогда же пара с другими звездами отдыхала на роскошной яхте актера.

На фото - Мария Береговая

Мария Береговая и Леонардо Ди Каприо

Кто такая Мария Береговая

После резонансной новости о Ди Каприо и Береговой, сама вероятная избранница голливудского актера рассказала о себе немного в сторис Инстаграма в четверг, 1 сентября. По словам Марии, она родом из Киева, а родилась украинка 13 апреля 2000 года.

Выросла Береговая в Швейцарии, где посещала частную школу-интернат.

В настоящее время она живет в Лондоне. Там украинка учится, чтобы возглавить семейное фармацевтическое предприятие.

Издание пишет, что незадолго до встречи с Ди Каприо модель развелась с мужем — 30-летним предпринимателем Ахмедом Масудом Абдельхафидом, который сейчас управляет империей недвижимости и моды в Монако. Мужчина является внуком министра внутренних дел ливийского революционера Муаммара Каддафи.

Ахмед Масуд Абдельхафид и Мария Береговая

Как выглядит Мария Береговая

В то же время СМИ пишут о расставании Леонардо Ди Каприо с моделью и актрисой Камилой Морроне, с которой актер был в отношениях целых пять лет. Звезда "Титаника" даже познакомил любимую с родственниками. Дело шло к свадьбе, но, как видим, Ди Каприо еще не готов обременять себя созданием семьи.

Камила Морроне

Ранее "Телеграф" сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко развелся со своей женой, моделью и певицей Натальей после 25 лет брака. Последние годы супруги жили в разных странах: киевский глава – в Украине, а его любимая – в Германии.