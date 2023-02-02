Новий сезон "Карнівал роу" та шпигунський трилер із Євою Грін. Головні серіальні прем'єри лютого (відео)

Шість серіалів, на яких варто звернути увагу цього місяця

Перший мексиканський серіал у жанрі вестерн, історія першої жінки-адвоката в патріархальній Італії та продовження соціально-політичного фентезі.. "Телеграф" вивчив для вас список новинок цього місяця і відібрав шість серіалів, що найбільше інтригують.

"Закон Лідії Поет" (The Law According To Lidia Poët)

Героїня цього серіалу – перша в історії італійського права жінка-адвокат із Турина Лідія Поет (1855-1949), яка присвятила життя боротьбі за право жінок Італії обіймати держпосади – такий закон був би прийнятий лише у 1919 році. Позбавлена права практикувати, вона домоглася внесення свого імені до реєстру адвокатів лише у 65-річному віці. Боротьба Лідії Поет за ґендерну рівність розвивається на тлі детективних розслідувань, які молода жінка проводить спільно зі своїм братом-юристом та якимось "таємничим журналістом, який забезпечує її інформацією".

Судячи з трейлера, перед нами черговий багато костюмований історичний детектив від Netflix, але дещо бентежить тег "містичні серіали". У головній ролі – Матільда де Анхеліс, зірка "Леонардо" та "Відіграти назад". Прем’єру призначено на 15 лютого.

"Карнівал Роу" (Carnival Row)

Довгоочікуваний другий сезон одного з найпомітніших серіалів 2019 року. Дія "Карнівал Роу" розгортається у фентезійному Лондоні вікторіанської епохи, де пліч-о-пліч з людьми змушені існувати міфічні створіння в діапазоні від перевертнів до кентаврів. Само собою, до фіналу першого сезону тендітний світ між людьми та іншими видами руйнується.

Головну роль "чужого серед своїх і свого серед чужих" — поліцейського інспектора, який змушений приховувати своє нелюдське походження, зіграла зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум. Його ельфіську коханку — модель і актриса Кара Делевінь ("Валеріан і місто тисячі планет"), якій дивовижно личить образ казкового персонажа.

Всесвіт серіалу продуманий до дрібниць, і хоча часом творцям змінює почуття смаку, "Карнівал-роу" візуально дуже гарний — не дарма цим проектом цікавився свого часу головний оповідач страшних казок наших днів Гільєрмо Дель Торо. Залишається сподіватися, що другий сезон, який стартує 17 лютого, зроблено на такому ж високому рівні.

"Голова Хоакіна Мур’єти" (La Cabeza de Joaquín Murrieta)

Перший мексиканський вестерн, запущений на Amazon, розповідає історію легендарного чилійського бандита часів каліфорнійської "золотої лихоманки" 1850-х років. На совісті банди Хоакіна Мур’єти (у його ролі популярний мексиканський актор Хуан Мануель Берналь) не менше ніж півсотні життів, включаючи трьох шерифів. Але в історію він увійшов як мексиканський Робін Гуд, народний месник, який роздає награбоване добро біднякам. Напівміфічний Мур’єта став прообразом кіношного Зорро та героєм поеми лауреата Нобелівської премії з літератури Пабло Неруди.

Автори назвали свій серіал "історією мексиканської ідентичності, в якій актуальні питання міграції, раси та дискримінації досліджуються у жанрі, який рідко досліджується у нашому регіоні". Заявлено 8 епізодів, прем’єра – 17 лютого.

"Привіт, завтра!" (Hello Tomorrow!)

Цю фантастичну драмеді, яка розповідає про групу торговців нерухомістю на Місяці, варто подивитися хоча б заради ретро-футуристичного дизайну шістдесятих з їхніми кадилаками, що літають повітрям, та іншими науково-фантастичними чудесами. Виконавець головної ролі Біллі Крудап, який раніше вже знімався в ретро-футуристичних "Хранителях", ідеально виглядає в анілінових декораціях світу майбутнього. Достойну пару актору складає Елісон Піл, також завжди переконлива в обстановці іншої епохи ("Північ у Парижі", "Хай живе Цезар!"). У трейлері все це виглядає яскраво та святково, а щодо якості драмеді побачимо, власне, 17 лютого.

"Консультант" (The Consultant)

Зірка "Безславних ублюдків" Крістоф Вальц повернувся на телебачення в образі бізнес-консультанта, якого наймають навести лад у компанії-розробнику після невдалого злиття. "Але незабаром керівництво виявляє, що дивний містер Патофф за короткий час набув величезної влади і тепер, здається, сам керує компанією", — інтригує синопсис. Судячи з трейлера, Вальцю вкотре вдалася роль харизматичного та ексцентричного негідника.

Серіал заявлений як чорна комедія/трилер і поставлений за однойменним романом Бентлі Літтла – хорормейкера, якого високо цінує сам Стівен Кінг. Соціальний сатирик, Літтл пише про жах і абсурд, який приховується за фасадом корпоративної культури з її тотальним контролем на робочому місці та втручанням у особисте життя клерків за межами офісу. Але судячи з відгуків на книгу, не сказати, щоб переконливо.

Втім, майбутня прем’єра обіцяє бути принаймні видовищною. Постановник усіх серій, Метт Шекман, прославився серіалом "ВандаВіжн" — однією з найоригінальніших супергеройських екранізацій, стилізовану під сіткоми п’ятдесятих-сімдесятих. 24 лютого стануть доступними всі вісім епізодів.

"Зв’язок" (Liaison)

Зеленоока француженка Єва Грін знову потрапила до шпигунської історії

Головна "темна конячка" лютого — франко-британський "Зв’язок", який стартує на Apple TV+. Шпигунський серіал оточує щільна завіса секретності, зараз немає навіть трейлера. Творці описують серіал як "історію пристрасного та міцного кохання на тлі міжнародного шпигунства з високими ставками, яка досліджує, як наші помилки минулого можуть зруйнувати наше майбутнє".

Режисер усіх шести епізодів серіалу Стівен Хопкінс відомий такими полярними роботами, як дуже спірне продовження "Хижака" (1990) та один із найкращих байопиків "Життя і смерть Пітерса Селлерса", який отримав "Золотий глобус"-2005. А ось виконавці головних ролей вселяють оптимізм.

Це зеленоока француженка Єва Грін, яка прославилася роллю дівчини Бонда Веспер Лінд у знаменитому перезапуску бондіани "Казино Рояль". І Венсан Кассель, один із провідних акторів Франції останніх десятиліть ("Необоротність", "Чорний лебідь"). Для Грін та Касселя це вже другий спільний проект поспіль: влітку очікується прем’єра чергової екранізації "Трьох мушкетерів", де Кассель зобразив Атоса, а Єва Грін, звичайно ж, Міледі. Так що кохання між головними героями безперечно обіцяє бути і міцним, і пристрасним. Прем’єра – 24 лютого.

Нагадаємо, ми дізналися про те, як виглядають зараз Тед, Робін, Барні та інші зірки серіалу "Як я зустрів вашу маму".

Крім того, в Росії вирішили відродити "Татчиних доньок".