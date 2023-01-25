У росії вирішили відродити "Татусевих доньок": як змінилися герої та кого прибрали за протести проти війни (фото)

У мережу потрапили перші фото зі зйомки продовження "Татусевих доньок", але деяких акторів там немає

Російський серіал "Татусеві доньки" колись був популярним і в Україні, як і ситком "Моя прекрасна няня". Нещодавно в рф заявили про повернення історії багатодітної родини на екрани, а в січні 2023 року в мережі з’явилися перші знімки зі зйомок. Проте деяких ключових персонажів не покликали, ймовірно, через їхню антивоєнну позицію.

Ситком про п’ятьох доньок і тата-одинака було випущено у 2007-2013 роках. За цей час Маша, Галя, Даша, Женя та Пуговка виросли, побудували кар’єру та обзавелися сім’ями. "Телеграф" розповідає, як змінилися героїні серіалу "Татусеві доньки" і чи висловлювалися акторки на підтримку України після відкритого вторгнення рф.

Фотографії залаштуння нового сезону "Татусевих дочок" опублікувало одне з російських видань. Повідомляється, що у продовженні беруть участь Андрій Леонов (батько), Філіп Блєдний (Вєнік), Ліза Арзамасова (Галя), Мирослава Карпович (Маша), Нонна Гришаєва (мати), Олександр Олешко (олігарх) та Ольга Волкова (бабуся). Тобто з п’яти доньок – центральних персонажів ситкому – немає трьох – Даші (Анастасія Сіваєва), Жені (Дар’я Мельникова) та Пуговки (Катерина Старшова).

Так, Дар’я Мельникова заявила, що погоджувалася на зйомки заради ностальгії та веселощів, проте творці відмовили. Причина, за її словами, невідома. Мельникова не висловлювалася прямо проти війни в Україні, на відміну від її ексчоловіка Артура Смольянінова. Однак у соцмережах Дар’я натяками намагалася висловити свої емоції від того, що відбувається.

Катерина Старшова розмістила у перші дні вторгнення у соцмережах "чорний квадрат" та заклик "нет войне". Відомо, що вона поїхала з росії. Одна з причин, названих ЗМІ, навчання в Європі, проте подробицями про це сама дівчина не ділилася.

Про те, де зараз живе Анастасія Сіваєва і чим вона займається, немає інформації. У соцмережах вона з’являється нечасто, хоча всі останні знімки, судячи з усього, зроблені не на її батьківщині.

З’явиться у продовженні ситкому Арзамасова. Вона вирішила не висловлюватися про напад росії на Україну в соцмережах і писала, що "ніхто з простих людей не знає правди".

А ось Карпович народилася у Бердянську, але проти "спецоперації" ніяк не висловлювалася. "Мама" Нонна Гришаєва, до речі, теж уродженка України (вона з Одеси). У перші дні війни вона порівняла ситуацію з гучним розлученням батьків – "тата-рф" та "мами-України". Заявляла, мовляв, що не хоче, щоб "тато бив маму", хоча та "йому зрадила". Тоді як головний герой Андрій Леонов, "тато", і зовсім гастролював госпіталями, як і зірка "Сватів" Федір Добронравов.

Як змінилися героїні серіалу "Татусеві доньки"

36-річна Мирослава Карпович, яка грала роль красуні Маші, продовжила акторський шлях і після ситкому. Знялася у багатьох фільмах та серіалах, грає у театрі. Була у стосунках із актором Павлом Прилучним, але заміж не вийшла. Дітей немає.

Стиль Карпович помітно змінився

Дашу, підлітка-гота, грала Анастасія Сіваєва, якій уже 31 рік. Після успіху серіалу її кар’єра не задалася. З 2014 року перестала зніматися навіть у епізодах. Про особисте життя Анастасії нічого невідомо.

Сіваєва веде непублічний спосіб життя

Найспортивнішу із родини Васнєцових, Женю, втілила на екрані Дар’я Мельникова. В 2022 році вона відсвяткувала 30-річчя. Активно знімається у кіно. Була заміжня, але розлучилася, є два сини.

Спортсменка "Женя" дуже подорослішала

Галина Сергіївна, точніше, актриса Єлизавета Арзамасова, продовжила розвиватися в акторській сфері. Одружена з фігуристом Іллею Авербухом, виховує сина. Нині акторці 27 років.

Для багатьох ця акторка так і залишається заучкою Галиною Сергіївною

Зіркою серіалу стала Поліна (Пуговка), яку грала Катерина Старшова. Не віриться, але нині їй 21 рік. Після "Татусевих доньок" були невеликі ролі, проте подорослішавши дівчина вирішила відмовитися від акторської кар’єри. Вступила на медфак, навіть у соцмережах вона себе називає "підростаючим аптекарем".

Актриси з Пуговки в майбутньому не вийшло

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися герої серіалу "Беверлі-Хіллз". Деяких акторів уже немає з нами.