В россии решили возродить "Папиных дочек": как изменились герои и кого убрали за протесты против войны (фото)

В сеть попали первые фото со съемки продолжения "Папиных дочек", но некоторых актеров там нет

Российский сериал "Папины дочки" некогда был популярен и в Украине, как и ситком "Моя прекрасная няня". Недавно в рф заявили о возвращении истории многодетной семьи на экраны, а в январе 2023 года в сети появились первые снимки со съемок. Однако некоторых ключевых персонажей не позвали, вероятно, из-за их антивоенной позиции.

Ситком о пяти дочках и папе-одиночке был выпущен в 2007-2013 годах. За это время Маша, Галя, Даша, Женя и Пуговка выросли, построили карьеру и обзавелись семьями. "Телеграф" рассказывает, как изменились героини сериала "Папины дочки" и высказывались ли актрисы в поддержку Украины после открытого вторжения рф.

Фотографии закулисья нового сезона "Папиных дочек" опубликовало одно из российских изданий. Сообщается, что в продолжении участвуют Андрей Леонов (отец), Филипп Бледный (Веник), Лиза Арзамасова (Галя), Мирослава Карпович (Маша), Нонна Гришаева (мать), Александр Олешко (олигарх) и Ольга Волкова (бабушка). То есть из пяти дочек – центральных персонажей ситкома – нет троих – Даши (Анастасия Сиваева), Жени (Дарья Мельникова) и Пуговки (Екатерина Старшова).

Так, Дарья Мельникова заявила, что соглашалась на съемки ради ностальгии и веселья, однако создатели отказали. Причина, по ее словам, ей неизвестна. Мельникова не высказывалась прямо против войны в Украине, в отличие от ее экс-супруга Артура Смольянинова. Однако в соцсетях Дарья намеками пыталась выразить свои эмоции от происходящего.

Екатерина Старшова разместила в первые дни вторжения в соцсетях "черный квадрат" и призыв "нет войне". Известно, что она уехала из рф. Одна из причин, названных СМИ, учеба в Европе, однако подробностями об этом сама девушка не делилась.

О том, где сейчас живет Анастасия Сиваева и чем она занимается, информации нет. В соцсетях она появляется редко, хотя все последние снимки, судя по всему, сделаны не на ее родине.

Появится в продолжении ситкома Арзамасова. Она решила не высказываться о нападении рф на Украину в соцсетях и писала, что "никто из простых людей не знает правды".

А вот Карпович родилась в Бердянске, но против "спецоперации" никак не высказывалась. "Мама" Нонна Гришаева, к слову, тоже уроженка Украины (она из Одессы). В первые дни войны она сравнила ситуацию с громким разводом родителей – "папы-рф" и "мамы-Украины". Заявляла, мол, что не хочет, чтобы "папа бил маму", хотя та "ему изменила и предала". Тогда как главный герой Андрей Леонов, "папа", и вовсе гастролировал по госпиталям, как и звезда "Сватов" Федор Добронравов.

Как изменились героини сериала "Папины дочки"

36-летняя Мирослава Карпович, игравшая роль красавицы Маши, продолжила актерский путь и после ситкома. Снялась во многих фильмах и сериалах, играет в театре. Была в отношениях с актером Павлом Прилучным, но замуж не вышла. Детей нет.

Стиль Карпович заметно поменялся

Дашу, подростка-гота, играла Анастасия Сиваева, которой уже 31 год. После успеха сериала ее карьера не задалась. С 2014 года перестала сниматься даже в эпизодах. О личной жизни Анастасии ничего неизвестно.

Сиваева ведет непубличный образ жизни

Самую спортивную из семьи Васнецовых, Женю, воплотила на экране Дарья Мельникова. В 2022 году она отпраздновала 30-летие. Активно снимается в кино. Была замужем, но развелась, есть два сына.

Спортсменка "Женя" очень повзрослела

Галина Сергеевна, точнее актриса Елизавета Арзамасова, продолжила развиваться в актерской сфере. Замужем за фигуристом Ильей Авербухом, воспитывает сына. Сейчас актрисе 27 лет.

Для многих эта актриса так и остается заучкой Галиной Сергеевной

Звездой сериала стала Полина (Пуговка), которую играла Екатерина Старшова. Не верится, но ныне ей 21 год. После "Папиных дочек" были небольшие роли, однако повзрослев девушка приняла решение отказаться от актерской карьеры. Поступила на медфак, даже в соцсетях она себя называет "подрастающим аптекарем".

Актрисы из Пуговки в будущем не получилось

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