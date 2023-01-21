Звезда сериала "Поймать Кайдаша" получил повестку: реакция актера (видео)

Краш украинок признался, что не имеет абсолютно никакого военного опыта

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, только недавно представивший свою новую девушку, получил повестку в военкомат. И эта новость его совсем не обрадовала.

О вручении ему повестки 33-летний актер рассказал в программе "Слава+". Говорит, уже прошел медосмотр и стоит в очереди. Однако эта новость его не очень порадовала, ведь у Цимбалюка нет вообще никакого военного опыта. "Мне пришла повестка, я прошел медосмотр, все".

Впрочем, на самом деле — не все, ведь дальше звезда сериала "Поймать Кайдаша" рассказывает, как относится к вероятности попасть на фронт и думал ли, к какому роду войск хотел бы присоединиться: "Я думал о следующем: я, к сожалению, не имел никакой военной кафедры, в армии я тоже не служил, поэтому я пошел бы туда, где я себя уверенно чувствовал бы. Если бы меня чему-то научили, я пошел бы туда. Вообще у меня не лежит душа ко всему этому делу, если быть откровенным. Абсолютно", – признается актер.

На вопрос ведущего, страшно ли ему от понимания того, что его могут забрать в армию, Цымбалюк ответил: "Ну, конечно. Не в армию, а то, что мне за армию надо будет ехать на передок. Человеку, который ничего вообще об этом не знает. (…) Когда отправляют на "передок" людей, которые, грубо говоря, сегодня получают повестку, а через 2 недели они уже туда едут, это, конечно, треш. Но если некуда деваться, я еще это допускаю".

Звезда признается, что воспринял бы все гораздо более спокойно, если бы это происходило поэтапно: призыв, хотя бы месячное обучение и тогда уже на фронт. А так, по словам актера, это "как ведро холодной воды на голову".

О повестке и призыве Цымбалюк говорит с 20 мин 50 сек

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