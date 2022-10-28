"Прямо как в Мариуполе": в сети собрали "улики", как няня Вика позорила Украину в сериале "Моя прекрасная няня"

Мало кто это раньше замечал, но главная героиня сериала постоянно унижала Украину, которая была ее сериальной родиной.

Российский сериал "Моя прекрасная няня" — в свое время (а это 2004 год) был одним из самых просматриваемых и популярных ситкомов как в россии, так и в Украине. Вполне возможно, картина получила большую популярность среди украинского зрителя из-за некой "близости", ведь главная героиня — взбалмошная няня Вика, которую сыграла Анастасия Заворотнюк, которая нынче борется за жизнь из-за тяжелого онкологического заболевания, была родом из украинского города Мариуполь. Однако вот никто не замечал, что все высказывания об Украине, которые звучали в сериале, всегда были негативные и оскорбительными.

На этот факт обратили внимание в Инстаграм-канале yaktytam, главный редактор которого посмотрел все серии ситкома и собрал некоторые из многих десятков упоминаний об Украине, и об "родном для няни Вики" Мариуполе, который россияне практически сравняли с землей.

"На самом деле, под историей любви нередко скрывались ненависть к нашим землям, потому что Украина всегда упоминалась лишь с негативной стороны… Но больше всего досталось Мариуполю – "родному городу" главной героини Вики. Этот город угнетался при каждом удобном случае" — говорится в посте.

Как няня Вика гнобила и унижала Украину в сериале "Моя прекрасная няня": подборка "улик"

В одной из серий возлюбленный няни Вики, продюсер Максим Шаталин, отметил, что девушка ворует "вещи в магазине, как Украина — российский газ". Также в одной из серий была высмеяна Оранжевая революция. " Оранжевый сейчас в моде на Украине" — говорила одна из героинь.

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Помимо этого, уже тогда, почти 20 лет назад, россияне уже намекали о захвате украинских территорий. Главная героиня отмечала, что старшей дочери Максима Шаталина Маше нужна будет вышиванка — " то ли на праздник присоединения Украины, то ли отсоединения".

Также стоит отметить, что якобы украинка Вика из Мариуполя была ярой фанаткой российского диктатора путина. "Я самая большая фанатка российского президента в.в.п" — отмечала главная героиня. Ну а если заходила речь про ее родственников или подруг из Украины — все они были бестолковыми, глупыми и мечтающими переехать в россию.

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Но больше всего шуток было в адрес Мариуполя. И сама Вика сбежала с города в Москву "за лучшей жизнью", и такими же показывали и ее подруг. Также Мариуполь изображали бедным и очень криминальным городом.

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Напомним, что российская актриса уже два года борется с опухолью головного мозга — в 2019 году у Анастасии была диагностирована глиобластома. Как ранее сообщала старшая дочь Заворотнюк Анна — болезнь тяжело проходит. Однако сейчас состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" постепенно улучшается.

Накануне ее дня рождения (3 апреля 2021 года Заворотнюк исполнилось 50 лет) стало известно, что ее состояние улучшилось, и она даже сообщила, когда даст свое первое после болезни интервью на телевидении. Однако 26 мая в сети появилась информация, что артистке стало хуже.

В январе 2022 года старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк, сообщила, что ее звездная мама продолжает бороться с опасным недугом, и они держаться как могут. Также в конце месяца появилась информация, что Анастасия Заворотнюк перестала разговаривать, однако Анна эти слухи опровергла.