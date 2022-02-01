Муж Заворотнюк попал на фото с женщиной - в располневшей "бабушке" опознали тяжелобольную актрису

Изменившуюся Заворотнюк сравнили с певицей Жанной Фриске, которая умерла от такой же болезни.

Популярная российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк впервые засветилась на фото. Точнее так считают многие пользователи сети. Супруг актрисы, Петр Чернышов засветился на камерах видеонаблюдения с какой-то женщиной, которую и приняли за Заворотнюк.

Фото, на котором видно Чернышова и предположительно Заворотнюк, опубликовал телеграм-канал Мурка.

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Возле мужчины, на переднем сидении можно увидеть женщину, в полулежащем состоянии, с короткой стрижкой. Пользователи сети решили, что эта женщина и есть изменившаяся из-за болезни Анастасия Заворотнюк.

В комментариях под фото множество различных предположений о том, кто сидит возле Чернышова, ведь не все верят, что Анастасия Заворотнюк так изменилась. Также некоторые комментаторы отметили, что в своё время так же выглядела и больная Жанна Фриске, которая скончалась в 2015-м году от той же болезни, с которой сейчас борется Заворотнюк — глиобластомы.

Как выглядела Жанна Фриске до и во время лечения опухоли

До

Во время болезни

Напомним, что российская актриса уже два года борется с опухолью головного мозга — в 2019 году у Анастасии была диагностирована глиобластома. Как ранее сообщала старшая дочь Заворотнюк Анна — болезнь тяжело проходит. Однако сейчас состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" постепенно улучшается.

Накануне ее дня рождения (3 апреля 2021 года Заворотнюк исполнилось 50 лет) стало известно, что ее состояние улучшилось, и она даже сообщила, когда даст свое первое после болезни интервью на телевидении. Однако 26 мая в сети появилась информация, что артистке стало хуже.