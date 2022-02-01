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Чоловік Заворотнюк потрапив на фото з жінкою — у "бабусі", що розповніла, впізнали важкохвору актрису

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Анастасія Заворотнюк потрапила на камери після хвороби Новина оновлена 01 лютого 2022, 16:19
Анастасія Заворотнюк потрапила на камери після хвороби

Заворотнюк порівняли зі співачкою Жанною Фріске, яка померла від такої ж хвороби.

Популярна російська актриса, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк уперше засвітилася на фото після новин про хворобу. Точніше так вважають багато користувачів мережі. Чоловік акторки Петро Чернишов засвітився на камерах відеоспостереження з якоюсь жінкою, яку й прийняли за Заворотнюк.

Фото, на якому видно Чернишова і, ймовірно, Заворотнюк, опублікував телеграм-канал Мурка.

Біля чоловіка, на передньому сидінні можна побачити жінку у напівлежачому стані із короткою стрижкою. Користувачі мережі вирішили, що ця жінка і є Анастасія Заворотнюк, яка змінилася через хворобу.

У коментарях під фото безліч різних припущень про те, хто сидить біля Чернишова, адже не всі вірять, що Анастасія Заворотнюк так змінилася. Також деякі коментатори зазначили, що свого часу так само виглядала і хвора Жанна Фріске, яка померла в 2015 році від тієї ж хвороби, з якою зараз бореться Заворотнюк — гліобластоми.

Як виглядала Жанна Фріске до та під час лікування пухлини

  • До
  • Під час хвороби

Нагадаємо, що російська актриса вже два роки бореться з пухлиною головного мозку — у 2019 році у Анастасії було діагностовано гліобластому. Як раніше повідомляла старша дочка Заворотнюк Ганна – хвороба важко проходить. Проте зараз стан зірки серіалу "Моя прекрасна няня" поступово покращується.

Напередодні її дня народження (3 квітня 2021 року Заворотнюку виповнилося 50 років) стало відомо, що її стан покращився, і вона навіть повідомила, коли дасть своє перше після хвороби інтерв’ю на телебаченні. Проте 26 травня у мережі з’явилася інформація, що артистці стало гірше.

Теги:
#Анастасія Заворотнюк #Жанна Фріске #Співачка Жанна Фріске #Новини Анастасія Заворотнюк
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