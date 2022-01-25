Онкохвора Анастасія Заворотнюк перестала розмовляти: донька актриси прокоментувала чутки про погіршення її здоров’я

У мережі з’явилися нові подробиці про стан здоров’я Анастасії Заворотнюк.

Популярна російська актриса, зірка серіалу "Моя прекрасна няня", Анастасія Заворотнюк вже четвертий рік бореться із серйозним онкологічним захворюванням – пухлиною головного мозку. З моменту появи новин про її хворобу артистка не з’являлася в суспільстві, а новини про її здоров’я періодично розповідає її старша дочка Анна.

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25 січня в мережі з’явилася інформація, що хвороба Анастасії Заворотнюк почала знову набирати обертів і актриса перестала розмовляти. ЗМІ пишуть, що лікарі не дають жодних обнадійливих прогнозів, повідомляє телеграм-канал "Світські хроніки".

Старша дочка Заворотнюк Анна на своїй сторінці в Інстаграмі одразу ж спростувала цю інформацію. У себе в соцмережі дівчина саме проводила опитування серед своїх підписників, і один із її шанувальників поцікавився, чи є ці чутки правдою.

"Це чергова маячня журналістів" — коротко відповіла Анна.

Нагадаємо, що російська актриса вже два роки бореться з пухлиною головного мозку — у 2019 році Анастасія була діагностована гліобластомою. Як раніше повідомляла старша дочка Заворотнюк Ганна – хвороба важко проходить. Проте зараз стан зірки серіалу "Моя прекрасна нянька" поступово покращується.

Напередодні її дня народження (3 квітня 2021 року Заворотнюк виповнилося 50 років) стало відомо, що її стан покращився, і вона навіть повідомила, коли дасть своє перше після хвороби інтерв’ю на телебаченні. Проте 26 травня у мережі з’явилася інформація, що артистці стало гірше.