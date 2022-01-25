Укр

Онкобольная Анастасия Заворотнюк перестала разговаривать: дочь актрисы прокомментировала слухи об ухудшении ее здоровья

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Анна Заворотюк рассказала, что ее мама продолжает бороться с болезнью Новость обновлена 25 января 2022, 15:00
Анна Заворотюк рассказала, что ее мама продолжает бороться с болезнью

В сети появились новые подробности о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

Популярная российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня", Анастасия Заворотнюк уже четвертый год борется с серьезным онкологическим заболеванием — опухолью головного мозга. С момента появления новостей о ее болезни, артистка не появлялась в обществе, а новости о ее здоровье периодически рассказывает ее старшая дочь Анна.

25 января в сети появилась информация, что болезнь Анастасии Заворотнюк начала снова набирать обороты, и актриса перестала разговаривать. СМИ пишут, что доктора не дают никаких обнадеживающих прогнозов, сообщает телеграм-канал "Светские хроники".

Старшая дочь Заворотнюк Анна на своей странице в Инстаграме сразу же опровергла эту информацию. У себя в соцсети девушка как раз проводила опрос среди своих подписчиков, и один из ее поклонников поинтересовался, являются ли эти слухи правдой.

"Это очередной бред журналистов" — коротко ответила Анна.

Напомним, что российская актриса уже два года борется с опухолью головного мозга — в 2019 году у Анастасии была диагностирована глиобластома. Как ранее сообщала старшая дочь Заворотнюк Анна — болезнь тяжело проходит. Однако сейчас состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" постепенно улучшается.

Накануне ее дня рождения (3 апреля 2021 года Заворотнюк исполнилось 50 лет) стало известно, что ее состояние улучшилось, и она даже сообщила, когда даст свое первое после болезни интервью на телевидении. Однако 26 мая в сети появилась информация, что артистке стало хуже.

Теги:
#Болезнь #Актриса #Анна Заворотнюк #Анастасия Заворотнюк #Новости Анастасия Заворотнюк #Актриса Анастасия Заворотнюк
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