Рус

"Під крапельницями 5 годин на день": стан тяжкохворої Камалії не покращується

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3276
Камалія хворіє вже кілька тижнів Новина оновлена 01 лютого 2022, 12:51
Камалія хворіє вже кілька тижнів

Камалія поки що не може подолати хворобу.

Українська співачка та "Місіс світу-2008" Камалія розповіла про своє самопочуття. Співачка захворіла на "Флурону" — гібрид грипу та коронавірусу, і ось уже який тиждень бореться з її наслідками.

Як повідомила Камалія у своєму Інстаграмі, її температура все ще тримається на рівні 37.9. Співачці доводиться по кілька годин на день лежати під крапельницями.

"Я ще під крапельницями. Капають по 5 годин на день. Температура поки що тримається 37.9", — відповіла вона на запитання дописувачки про самопочуття під одним з останніх відео.

Раніше співачка розповіла шанувальникам про свої діагнози. За її словами, їй одночасно доводиться лікувати запалення легень, фронтит, гайморит та синусит. Співачка відзначала у своїх попередніх постах, що почувалася жахливо.

"Вже хворію понад два тижні, температура не падає нижче 38.0С, погані аналізи, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб унеможливити ураження легень", — ділилася артистка.

Камалія розповіла, що її чоловік — підприємець Мухаммад Захур — також почувався погано та скаржився на біль у горлі.

Як повідомляв "Телеграф", на різдвяні свята родина Камалії відпочивала Фінляндії. Під час перебування там зі співачкою та її родиною стався кумедний інцидент.

Теги:
#Співачка #Коронавірус #Камалія #Флурона
Розмови про блок Лондон-Варшава-Київ розпочалися ще наприкінці січня
Політика
Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Розмови про блок Лондон-Варшава-Київ розпочалися ще наприкінці січня
Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
Дата публікації
Категорія
Українські військові на тактичних навчаннях
В Україні скасовують призов до армії: названо дату
Дата публікації
Категорія
Мер Харкова прокоментував розвиток тероборони у місті
"Є чіткий план": Терехов розповів, як Харків готується до можливої атаки Росії
Дата публікації
Категорія
Олексій Данілов дав інтерв'ю виданню Assosiated Press
Загроза руйнації України та мобілізація мільйонів: 5 головних тез з інтерв'ю Данілова
Дата публікації
Категорія
Олексій Кулеба та Віталій Кличко
Зам Кличка стане новим головою Київської ОДА: джерело розкрило подробиці