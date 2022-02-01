"Під крапельницями 5 годин на день": стан тяжкохворої Камалії не покращується

Камалія поки що не може подолати хворобу.

Українська співачка та "Місіс світу-2008" Камалія розповіла про своє самопочуття. Співачка захворіла на "Флурону" — гібрид грипу та коронавірусу, і ось уже який тиждень бореться з її наслідками.

Як повідомила Камалія у своєму Інстаграмі, її температура все ще тримається на рівні 37.9. Співачці доводиться по кілька годин на день лежати під крапельницями.

"Я ще під крапельницями. Капають по 5 годин на день. Температура поки що тримається 37.9", — відповіла вона на запитання дописувачки про самопочуття під одним з останніх відео.

Раніше співачка розповіла шанувальникам про свої діагнози. За її словами, їй одночасно доводиться лікувати запалення легень, фронтит, гайморит та синусит. Співачка відзначала у своїх попередніх постах, що почувалася жахливо.

"Вже хворію понад два тижні, температура не падає нижче 38.0С, погані аналізи, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб унеможливити ураження легень", — ділилася артистка.

Камалія розповіла, що її чоловік — підприємець Мухаммад Захур — також почувався погано та скаржився на біль у горлі.

Як повідомляв "Телеграф", на різдвяні свята родина Камалії відпочивала Фінляндії. Під час перебування там зі співачкою та її родиною стався кумедний інцидент.