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Стан хворої Камалії погіршується: співачці поставили нові діагнози

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Співачка перебуває у лікарні Новина оновлена 29 січня 2022, 15:01
Співачка перебуває у лікарні

44-річна виконавиця лежить під крапельницями

Українська співачка та володарка титулу "Місіс Миру-2008" Наталія Захур, яка виступає під сценічним псевдонімом Камалія, опинилася у лікарні. Днями співачка розповіла, що вже понад два тижні бореться з ускладненнями, спричиненими "Флуроною" — гібридом грипу та коронавірусу, який ускладнюється тим, що симптоми цих двох хвороб накладаються один на одного.

У співачки погані аналізи, жорстке дихання та температура, яка не падає нижче за 38 градусів. Нині Камалія лежить під крапельницями. Нещодавно 44-річна артистка назвала свій повний діагноз, який їй поставили лікарі.

"Посилена терапія при двосторонньому запаленні легень, фронтиті, гаймориті та синуситі", — написала зірка в сторіс Інстаграму.

Камалія в інгаляційній масці у лікарні
Камалія в інгаляційній масці у лікарні

За словами співачки, її 66-річний чоловік, британсько-український підприємець пакистанського походження Мохаммад Захур також перебуває не в найкращій формі та скаржиться на біль у горлі.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Камалія із сім’єю повернулася з Фінляндії, де проводила відпустку. Під час перебування в Лапландії зі співачкою та її близькими трапився казус.

Теги:
#Здоров'я #Коронавірус #Камалія #Covid-19
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