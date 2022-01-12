Нова хвиля коронавірусу: який штам вже накриває Україну і як захиститись

"Телеграф", посилаючись на ВООЗ та МОЗ, розповість, як розпізнати головні мутації та гібриди коронавірусу, а також які з них найпідступніші

Не встигла Україна видихнути після осінньої хвилі коронавірусу, пов’язаної з розповсюдженням штаму "Дельта", як у Національній академії наук уже заявили про початок нової — через вже зафіксований у нас "Омікрон". На тлі цього у світі відбуваються інші мутації, які також викликають побоювання експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я і стають об’єктом вивчення у всьому світі.

"Телеграф", керуючись даними ВООЗ та МОЗ, зібрав головну інформацію про основні хвороби, які вже курсують в Україні або можуть бути завезені з-за кордону.

"Дельта"

Саме цей штам коронавірусу на момент виходу новини переважає в Україні. Інфекціоністи згодні з тим, що він дуже підступний: пневмонія може розвиватися навіть без температури, а сатурація якийсь час навіть може бути в нормі.

Картина по днях виглядає так:

інкубаційний період — 4-5 днів, після яких проявляється нежить, температура, біль у м’язах ніг, порушення смаку та сприйняття запахів, кашель.

4-5 день — симптоми, пов’язані з ШКТ: біль у шлунку та нудота.

5-10 день — критичний період: ломота, кашель та озноб, часто пацієнтів госпіталізують через цитокіновий шторм.

На 10-12 день посилюється біль у грудях, задишка наростає, може виникнути пневмонія.

12-20 день – одужання, проте слабкість може зберегтися.

"Омікрон"

Саме з його появою в Україні пов’язують нову хвилю коронавірусу, оскільки він дуже заразний, кажуть у ВООЗ. А через велику кількість нових мутацій сучасні вакцини захищають від нього всього на 10%. Для того, щоб убезпечити себе, потрібна третя доза – бустер.

Розпізнати хворобу можна вже через 72 години після зараження за такими ознаками:

першіння у горлі;

біль у попереку;

нежить і закладеність носа;

головний біль;

втома;

чхання;

сильне потовиділення в нічний час;

ломота у тілі.

Експерти кажуть, що на "Омікроном" можна захворіти і після перенесення інших штамів ковіду. І хоч летальні випадки у світі вже є, переважно, у багатьох він протікає легше за попередників.

"Флурона"

Тим часом по сусідству з Україною — у Росії та Угорщині, а також у багатьох європейських країнах та на інших континентах вже курсує нова хвороба під назвою "Флурона". Це гібрид грипу та коронавірусу, який ускладнюється тим, що симптоми цих двох хвороб накладаються один на одного. Грип розвивається більш швидко, коронавірус — пізніше. При "Флуроні", кажуть експерти, симптоми виявляються у перші дні зараження та пролонгуються. Серед них:

висока температура або озноб;

кашель;

важке дихання;

болі в м’язах та втома;

головний біль;

можлива втрата нюху (необов’язково);

біль в горлі;

нежить;

розлади ШКТ (частіше у дітей).

"Дельтакрон"

На момент виходу новини є найменш вивченим у порівнянні з іншими мутаціями. Як і "Флурона", це гібрид, тільки вже не грипу, а "Дельти" та "Омікрона". Вперше його виявили на Кіпрі на початку 2022 року: за інформацією місцевого ЗМІ, він налічує в собі 30 мутацій, що менше в порівнянні з "Омікроном", але більше у випадку з "Дельтою".

Поки що лише десятки пацієнтів заразилися цим штамом, тому його дослідження триває. Характерних симптомів "Дельтакрон" не має: у людей спостерігаються ті ж прояви, що при "Дельті" та "Омікроні". Однак медики переживають, що саме цей вид коронавірусу може спричинити велику кількість госпіталізацій: ті, хто вже заразився, потребують стаціонару.

Як захиститися від усіх мутацій коронавірусу та грипу

У МОЗ України кажуть, що інфікування відбувається повітряно-краплинним та контактним шляхами.

Убезпечити себе можна завдяки:

вакцинації;

соціальній дистанції 1,5 метра;

миттю рук та використанню антисептиків;

носінню маски;

уникненню стовпотворень;

провітрюванню приміщень;

на вулиці не варто торкатися очей, носа, рота, доки руки будуть не продезінфіковані;

термічно обробляти продукти.

Нагадаємо, у МОЗ оновили перелік людей, які підлягають обов’язковій вакцинації.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що на тлі поширення штаму "Омікрон" можуть знадобитися нові вакцини.