Проти COVID-19 потрібна нова вакцина: заява комісії ВООЗ

Крім захисту від тяжкого перебігу захворювання та смерті, препарат має знижувати поширення хвороби.

Всесвітня організація охорони здоров’я зробила заяву щодо вакцин від коронавірусу на тлі поширення "Омікрон"-штаму. Якщо раніше в препарати пропонувалося лише вносити зміни, але в їхньому рівні були впевнені, то зараз заговорили про нову вакцину.

Про це повідомляє сайт ВООЗ.

На думку ВООЗ, введення бустерних доз вакцини проти початкового штаму не є підходящою стратегією вакцинації через еволюцію вірусу.

У спеціальній консультативній групі організації вважають, що для нової вакцини від коронавірусу обов’язковою умовою, крім зниження тяжкості хвороби та запобігання смерті, має стати профілактика інфекції та передачі. Поки таку не винайдуть — потрібно оновлювати склад вакцин, що діють, від коронавірусу, щоб вони давали рекомендовані ВООЗ рівні захисту від інфекції.

Щоб вакцини були ефективними, вони повинні ґрунтуватися на штамах, близьких до циркулюючих варіантів генетично або антигенно. Вони повинні викликати таку імунну реакцію, щоб бустер був потрібний рідше.

"Телеграф" раніше писав, що штам "Омікрон" може спричинити в Україні нову хвилю коронавірусу. Він особливий не лише більшою заразністю, а й деякими симптомами. Серед них – круп у дітей.