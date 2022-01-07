"Омікрон" може спричинити серйозне ускладнення у маленьких дітей

Американські медики відзначили появу нового наслідку та одночасно симптому COVID у малюків до 5 років.

Штам коронавірусу "Омікрон", крім ризику тяжких наслідків, також може викликати у дітей молодше п’ять років особливий симптом — гавкаючий кашель. Це характерна ознака крупа. Захворювання виникає тому, що дихальні шляхи в дітей вузькі, у порівнянні з підлітками чи дорослими.

Про це повідомляє NBC.

За словами американських медиків, "Омікрон" у дихальних шляхах "селиться" вище. У малюків через вузькі дихальні шляхи менше запалення може викликати їх закупорку. В результаті дитина погано дихає і кашляє з характерним звуком, що нагадує гавкіт. Лікарі кажуть, що це може бути страшним для батьків. Круп та інший стан зі схожими звуками – бронхіоліт стали частіше виявляти у дітей із коронавірусом. Ці захворювання давно відомі та піддаються лікуванню.

Небезпека коронавірусу для дітей полягає в тому, що їх не вакцинують. В Україні щеплення від коронавірусу можна отримати лише з 12 років — згідно з інформацією МОЗ.

Штам коронавірусу "Омікрон" ще вивчається фахівцями, але у ВООЗ нагадують, що він має кілька мутацій, які можуть відрізнятися за тяжкістю перебігу.

Як писав "Телеграф", одна з рис штаму — сильна заразність. У зв’язку з цим американські медики рекомендують оточувати маленьких дітей "коконом" із щеплених дорослих, щоб знизити ризик зараження.

Саме штам "Омікрон" називають однією з причин нового ймовірного спалаху коронавірусу в Україні, якого чекають вже на початку 2022 року.