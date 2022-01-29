Состояние больной Камалии ухудшается: певице поставили новые диагнозы

44-летняя исполнительница лежит под капельницами

Украинская певица и обладательница титула "Миссис Мира-2008" Наталья Захур, которая выступает под сценическим псевдонимом Камалия, оказалась в больнице. На днях певица рассказала, что уже более двух недель борется с осложнениями, вызванными "Флуроной" — гибрид гриппа и коронавируса, который осложняется тем, что симптомы этих двух болезней накладываются друг на друга.

У певицы плохие анализы, жесткое дыхание и температура, которая не падает ниже 38 градусов. Сейчас Камалия лежит под капельницами. Недавно 44-летняя артистка назвала свой полный диагноз, который ей поставили врачи.

"Усиленная терапия при двустороннем воспалении легких, фронтите, гайморите и синусите", – написала звезда в сторис Инстаграма.

Камалия в ингаляционной маске в больнице

По словам певицы, ее 66-летний муж, британско-украинский предприниматель пакистанского происхождения Мохаммад Захур также находится не в лучшей форме и жалуется на боль в горле.

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Напомним, что несколько недель назад Камалия с семьей вернулась из Финляндии, где проводила отпуск. Во время пребывания в Лапландии с певицей и ее близкими людьми случился казус.