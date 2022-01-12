Новая волна коронавируса: какой штамм уже накрывает Украину и как защититься

"Телеграф", ссылаясь на ВОЗ и Минздрав, расскажет, как распознать главные мутации и гибриды коронавируса, а также какие из них самые коварные

Не успела Украина выдохнуть после осенней волны коронавируса, связанной с распространением штамма "Дельта", как в Национальной академии наук уже заявили о начале новой — из-за уже зафиксированного у нас "Омикрона". На фоне этого в мире происходят и другие мутации, которые также вызывают опасение экспертов Всемирной организации здравоохранения и становятся объектом изучения ученых во всем мире.

"Телеграф", руководствуясь данными ВОЗ и Минздрава, собрал главную информацию об основных болезнях, которые уже курсируют в Украине или могут быть завезены из за границы.

"Дельта"

Именно данный штамм коронавируса на момент выхода новости преобладает в Украине. Инфекционисты согласны с тем, что он очень коварен: пневмония может развиваться даже без температуры, а сатурация какое-то время даже может быть в норме.

Картина по дням выглядит так:

инкубационный период — 4-5 дней, после которых проявляется насморк, температура, боль в мышцах ног, нарушение вкуса и восприятия запахов, кашель.

4-5 день — симптомы, связанные с ЖКТ: боли в желудке и тошнота.

5-10 день — критический период: ломота, кашель и озноб, часто пациентов госпитализируют из-за цитокинового шторма.

На 10-12 день усиливаются боли в груди, одышка нарастает, может появиться пневмония.

12-20 день — выздоровление, однако недомогание может сохраниться.

"Омикрон"

Именно с его появлением в Украине связывают новую волну коронавируса, так как он очень заразен, говорят в ВОЗ. А из-за большого количества новых мутаций современные вакцины защищают от него всего на 10%. Для того, чтобы обезопасить себя, нужна третья доза — бустер.

Распознать болезнь можно уже спустя 72 часа после заражения по таким признакам:

першение в горле

боль в пояснице;

насморк и заложенность носа;

головная боль;

усталость;

чихание;

обильное потоотделение в ночное время суток;

ломота в теле.

Эксперты говорят, что "Омикроном" можно заболеть и после перенесения других штаммов ковида. И хоть летальные случаи в мире уже есть, в основном, у многих он протекает легче предшественников.

"Флурона"

Тем временем по соседству с Украиной — в России и Венгрии, а также во многих европейских странах и на других континентах уже курсирует новая болезнь под названием "Флурона". Это гибрид гриппа и коронавируса, который осложняется тем, что симптомы этих двух болезней накладываются друг на друга. Грипп развивается более стремительно, коронавирус — позже. При "Флуроне", говорят эксперты, симптомы проявляются в первые дни заражения и пролонгируются. Среди них:

высокая температура или озноб;

кашель;

тяжелое дыхание;

боли в мышцах и усталость;

головная боль;

возможна потеря обоняния (необязательно);

боль в горле;

насморк;

расстройства ЖКТ (чаще — у детей).

"Дельтакрон"

На момент выхода новости является наименее изученным, по сравнению с другими мутациями. Как и "Флурона", это гибрид, только уже не гриппа, а "Дельты" и "Омикрона". Впервые его выявили на Кипре в начале 2022 года: по информации местного СМИ, он насчитывает в себе 30 мутаций, что меньше по сравнению с "Омикроном", но больше в случае с "Дельтой".

Пока лишь десятки пациентов заразились данным штаммом, поэтому его исследование продолжается. Характерных симптомов "Дельтакрон" не имеет: у людей наблюдаются те же проявления, что при "Дельте" и "Омикроне". Однако медики переживают, что именно этот вид коронавируса может повлечь за собой большое количество госпитализаций: те, кто уже заразился, нуждаются в стационаре.

Как защититься от всех мутаций коронавируса и гриппа

В Минздраве Украины говорят, что инфицирование происходит воздушно-капельным и контактным путями.

Обезопасить себя можно благодаря:

вакцинации;

социальной дистанции в 1,5 метра;

мытью рук и использованию антисептиков;

ношению маски;

избеганию столпотворений;

проветриванию помещений;

на улице не стоит касаться глаз, носа, рта — всего лица до тех пор, пока руки будут не продезинфицированы;

термически обрабатывать продукты.

Напомним, в Минздраве обновили перечень людей, которые подлежат обязательной вакцинации.

Также "Телеграф" сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на фоне распространения штамма "Омикрон" могут понадобиться новые вакцины.