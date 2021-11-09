Укр

Дали месяц: Минздрав обновил перечень украинцев, подлежащих обязательной вакцинации от "короны"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Вакцинация в Киеве. Новость обновлена 09 ноября 2021, 10:26
Вакцинация в Киеве.

Отстранять от работы будут с начала декабря.

Обязательная вакцинация расширяет списки — после того как с 8 ноября начали отстранять от работы непривитых педагогов и чиновников, в Минздраве сообщили об очередном усилении мер. Оно вступит в силу с 9 декабря — на прививку дается месяц.

Список опубликовали на сайте министерства. 

В него попали сотрудники:

  • управления центральных органов исполнительной власти (всех форм организации)
  • социальные работники (в том числе и соцзащита детей и реабилитационные учреждения)
  • стратегических предприятий для экономики и безопасности государства (среди них — научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, химпредприятия и облэнерго).

Для них есть время до 9 декабря вакцинироваться от коронавируса, иначе — грозит отстранение. Отметим, что есть ряд противопоказаний для вакцинации, которые дают отсрочку от обязательной прививки. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве из-за введения "красной зоны" и угрозы отстранения от работы без сохранения выплат люди выстаивают огромные очереди на прививку от коронавируса.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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