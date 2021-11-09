Дали месяц: Минздрав обновил перечень украинцев, подлежащих обязательной вакцинации от "короны"
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Отстранять от работы будут с начала декабря.
Обязательная вакцинация расширяет списки — после того как с 8 ноября начали отстранять от работы непривитых педагогов и чиновников, в Минздраве сообщили об очередном усилении мер. Оно вступит в силу с 9 декабря — на прививку дается месяц.
Список опубликовали на сайте министерства.
В него попали сотрудники:
- управления центральных органов исполнительной власти (всех форм организации)
- социальные работники (в том числе и соцзащита детей и реабилитационные учреждения)
- стратегических предприятий для экономики и безопасности государства (среди них — научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, химпредприятия и облэнерго).
Для них есть время до 9 декабря вакцинироваться от коронавируса, иначе — грозит отстранение. Отметим, что есть ряд противопоказаний для вакцинации, которые дают отсрочку от обязательной прививки.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве из-за введения "красной зоны" и угрозы отстранения от работы без сохранения выплат люди выстаивают огромные очереди на прививку от коронавируса.
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