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В Украине появился документ, освобождающий от COVID-вакцинации: кто может его получить (шаблон)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Семейные врачи смогут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-прививкам Новость обновлена 08 ноября 2021, 16:13
Семейные врачи смогут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-прививкам

Форму справки уже утвердило Министерство здравоохранения

В Украине с понедельника, 8 ноября, семейные врачи наконец-то смогут выдавать справки гражданам, имеющим противопоказания к вакцинации от коронавируса. Форму медицинского документа уже утвердили.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве отмечают, что вакцинироваться от коронавируса нельзя в двух случаях:

  1. если была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины COVID — анафилактический шок;
  2. если есть гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Граждан, имеющих такие противопоказания к вакцинации в Украине, всего 1%.

Также у семейного врача можно получить справку о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19. Такой документ будет иметь четко определенный срок действия и выдавать его будут в следующих случаях:

  • если болеете ОРВИ и имеете температуру тела более 38 градусов (справку дают на 2 недели с момента заболевания);
  • если лечитесь моноклинальными антителами или реконвалесцентной плазмой (справка об отсрочке прививки от COVID-19 на 3 месяца);
  • если сделали вакцину от других инфекционных заболеваний (кроме гриппа) — справка на 14 дней;
  • при необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA, ее следует провести либо перед вакцинацией от коронавируса, либо через 4 недели после нее;
  • если COVID-19 в анамнезе (справку о временных противопоказаниях можно получить на 3 месяца).

Форму справки № 028-1/о "Вывод врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" можно скачать по ссылке. Инструкция по ее заполнению ЗДЕСЬ.

Ранее Телеграф сообщал, в каких случаях вакцинация от коронавируса возможна, но надо быть очень осторожным.

Теги:
#Украина #Минздрав #Вакцинация #Справка #Противопоказания
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