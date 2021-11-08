В Украине появился документ, освобождающий от COVID-вакцинации: кто может его получить (шаблон)
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Форму справки уже утвердило Министерство здравоохранения
В Украине с понедельника, 8 ноября, семейные врачи наконец-то смогут выдавать справки гражданам, имеющим противопоказания к вакцинации от коронавируса. Форму медицинского документа уже утвердили.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В Минздраве отмечают, что вакцинироваться от коронавируса нельзя в двух случаях:
- если была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины COVID — анафилактический шок;
- если есть гиперчувствительность к компонентам вакцины.
Граждан, имеющих такие противопоказания к вакцинации в Украине, всего 1%.
Также у семейного врача можно получить справку о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19. Такой документ будет иметь четко определенный срок действия и выдавать его будут в следующих случаях:
- если болеете ОРВИ и имеете температуру тела более 38 градусов (справку дают на 2 недели с момента заболевания);
- если лечитесь моноклинальными антителами или реконвалесцентной плазмой (справка об отсрочке прививки от COVID-19 на 3 месяца);
- если сделали вакцину от других инфекционных заболеваний (кроме гриппа) — справка на 14 дней;
- при необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA, ее следует провести либо перед вакцинацией от коронавируса, либо через 4 недели после нее;
- если COVID-19 в анамнезе (справку о временных противопоказаниях можно получить на 3 месяца).
Форму справки № 028-1/о "Вывод врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" можно скачать по ссылке. Инструкция по ее заполнению ЗДЕСЬ.
Ранее Телеграф сообщал, в каких случаях вакцинация от коронавируса возможна, но надо быть очень осторожным.
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