Глава Pfizer расстроил заявлением насчет эффективности вакцины от "Омикрона"

Две дозы Pfizer и Moderna эффективны от заражения новым штаммом всего на 10%

В компании Pfizer сделали новое заявление насчет эффективности их вакцины против нового штамма "Омикрон", который развивается в организме всего за 72 часа и проявляет симптомы куда быстрее других мутаций. По словам экспертов, двух доз будет недостаточно для защиты от новой волны пандемии.

Как заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, которого цитирует CNBC, чтобы обезопасить себя от "Омикрона", нужно сделать бустерную дозу вакцины. Если прививок будет три, то человек получит "неплохую защиту от смерти и приличную защиту от госпитализаций".

Глава Pfizer также убежден, что "Омикрон" более опасен, чем другие мутации, так как частично обходит защиту двух доз, рассчитанных на предыдущие штаммы.

Что же касается бустерной, как долго она будет действовать во время пандемии "Омикрона" пока неизвестно.

Отметим, что ранее ученые заявляли, что две дозы Pfizer или Moderna эффективны от заражения "Омикроном" всего на 10%, а вот бустерная повышает эту цифру до 75-ти.

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