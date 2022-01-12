Укр

Глава Pfizer расстроил заявлением насчет эффективности вакцины от "Омикрона"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
37
Для достаточной защиты от "Омикрона" нужна бустерная доза
Для достаточной защиты от "Омикрона" нужна бустерная доза

Две дозы Pfizer и Moderna эффективны от заражения новым штаммом всего на 10%

В компании Pfizer сделали новое заявление насчет эффективности их вакцины против нового штамма "Омикрон", который развивается в организме всего за 72 часа и проявляет симптомы куда быстрее других мутаций. По словам экспертов, двух доз будет недостаточно для защиты от новой волны пандемии.

Как заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, которого цитирует CNBC, чтобы обезопасить себя от "Омикрона", нужно сделать бустерную дозу вакцины. Если прививок будет три, то человек получит "неплохую защиту от смерти и приличную защиту от госпитализаций".

Глава Pfizer также убежден, что "Омикрон" более опасен, чем другие мутации, так как частично обходит защиту двух доз, рассчитанных на предыдущие штаммы.

Что же касается бустерной, как долго она будет действовать во время пандемии "Омикрона" пока неизвестно.

Отметим, что ранее ученые заявляли, что две дозы Pfizer или Moderna эффективны от заражения "Омикроном" всего на 10%, а вот бустерная повышает эту цифру до 75-ти.

Ранее американские медики отмечали появление нового последствия и одновременно симптома COVID у малышей до 5 лет.

Теги:
#Вакцинация #Pfizer #Коронавирус #Омикрон
Главные события вторника
Украина
Итоги дня 11 января: вывод войск из Казахстана, "смерть" Стефанчука, рэп о Порошенко
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события вторника
Итоги дня 11 января: вывод войск из Казахстана, "смерть" Стефанчука, рэп о Порошенко
Дата публикации
Категория
Для Кремля вопрос Украины - не на первом месте
"На кону – украинское государство", – сможет ли Зеленский усадить Путина за стол переговоров
Дата публикации
Категория
Казахстан - одно из проявлений имперских амбиций призидента РФ
После Казахстана: оставит ли Путин в покое Украину
Дата публикации
Категория
Украина может получить льготы и новый статус в НАТО
Украине хотят присвоить статус "НАТО-плюс", а Россию - признать спонсором терроризма: что это значит
Дата публикации
Категория
Больше всего снега выпадет в Ужгороде и Сумах
Вместе с морозами придет и снежок: какие области Украины засыплет в ближайшие дни