Укр

"Омикрон" может вызвать серьезное осложнение у маленьких детей

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Штамм "Омикрон" выявили в 2021 году Новость обновлена 07 января 2022, 15:41
Штамм "Омикрон" выявили в 2021 году

Американские медики отметили появление нового последствия и одновременно симптома COVID у малышей до 5 лет.

Штамм коронавируса "Омикрон", кроме риска тяжелых последствий, также может вызывать у детей младше пять лет особый симптом — лающий кашель. Это — характерный признак крупа. Заболевание возникает из-за того, что дыхательные пути у детей узкие, в сравнении с подростками или взрослыми.

Об этом сообщает NBC.

По словам американских медиков, "Омикрон" в дыхательных путях "селится" выше. У малышей из-за узких дыхательных путей меньшее воспаление может вызвать их закупорку. В результате ребенок плохо дышит и кашляет с характерным звуком, напоминающим лай. Врачи говорят, что это может быть пугающим для родителей. Круп и другое состояние с похожими звуками — бронхиолит стали чаще выявлять у детей с коронавирусом. Эти заболевания давно известны и поддаются лечению.

Опасность коронавируса для маленьких детей состоит в том, что их не вакцинируют. В Украине прививку от коронавируса можно получить только с 12 лет — согласно информации Минздрава.

Штамм коронавируса "Омикрон" еще изучается специалистами, но в ВОЗ напоминают, что у него есть несколько мутаций, которые могут отличаться по тяжести течения.

Как писал "Телеграф", одна из черти штамма — сильная заразность. В связи с этим американские медики рекомендуют окружать маленьких детей "коконом" из привитых взрослых, чтобы снизить риск заражения.

Именно штамм "Омикрон" называют одной из причин новой вероятной вспышки коронавируса в Украине, которую ждут уже в начале 2022 года.

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Теги:
#Дети #Заболевание #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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