Укр

Самой богатой певице Украины пришлось вылезать из отеля в Лапландии через балкон: что случилось

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Певица Камалия с семьей провела рождественские праздники в Финляндии. Новость обновлена 11 января 2022, 17:59
Певица Камалия с семьей провела рождественские праздники в Финляндии.

Семейный отдых певицы Камалии не обошелся без приключений.

Пока многие украинские звезды встречали рождественские праздники в Карпатах на музыкальном фестивале Winter Romantik Fest, известная певица Камалия вместе со своей семьей — мужем Мохаммадом Захуром и двумя дочерьми, отправилась на родину Санта Клауса в Лапландию, Финляндия. Однако их зимнее путешествие не обошлось без казусов.

Что случилось с семьей Камалии в Финляндии

На своей странице в Инстаграм артистка сообщила, что их отпуск завершился тем, что они не могли выбраться из своего гостиничного номера. Входная дверь в арендованный таунхаус заблокировалась и певица с семьей выбирались через балкон, потому что к персоналу Камалия не смогла дозвониться. Семейству повезло, что апартаменты были на первом этаже.

Средства мужа Камалии позволяют остаться еще на несколько дней в Лапландии, но семья спешила в аэропорт на самолет.

"Нас явно Лапландия отпускать не хотела! Пришлось покидать апартаменты через балкон, так как, никому не могли дозвониться" — подписала видео, на котором видно, как они выбирались с номера, Камалия.

Однако на этом приключения не закончились. По прилету в Украину Камалия обнаружила, что 5 их чемоданов из 7-ми были повреждены.

Ранее "Телеграф" писал, как звезды украинского шоу-бизнеса поздравили своих поклонников с великим светлым праздником Рождества, и показал, как, в чем и с кем они его встречали.

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#Певица #Камалия
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