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В одинаковых свитерах и вышиванках: в каких образах встретили Рождество украинские звезды (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Селебрити поздравляют украинцев с праздником 7 января Новость обновлена 07 января 2022, 15:18
Селебрити поздравляют украинцев с праздником 7 января

Представители отечественного шоу-бизнеса предпочитают праздновать в семейном кругу

В эту пятницу православные и греко-католики Украины отмечают Рождество Христово — величайший церковный праздник, который ежегодно объединяет всех украинцев 7 января. Именно в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа, который в 33 года станет искупительной жертвой за грехи людей.

Рождество — это пора, когда можно отдохнуть, насладиться вкусными блюдами после 40-дневного Рождественского поста, и просто весело провести время с самыми близкими людьми.

Звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют своих поклонников с великим светлым праздником и показали, как и в чем встретили Рождество в кругу семьи.

Как звезды празднуют Рождество — смотрите далее в материале "Телеграфа".

Настя Каменских и Потап

"С Рождеством Христовым! Мысленно обнимаем каждого из вас и желаем вам и вашим близким много тепла, счастья и любви. Будьте здоровы. И всегда верьте в чудеса"

Исполнители позируют на фото в одинаковых рождественских свитерах с оленями
Исполнители позируют на фото в одинаковых рождественских свитерах с оленями

Екатерина Осадчая

"С Рождеством! Мира, домашнего уюта и согласия, здоровья и душевного спокойствия! Пусть в этот день родные будут рядом!"

Телеведущая отметила Святвечер в красивом красном платье-вышиванке
Телеведущая отметила Святвечер в красивом красном платье-вышиванке

Маша Ефросинина

"С Рождеством, друзья! Всем вкусный кути! И будьте, пожалуйста, здоровы!"

Украинская телеведущая в удобной домашней одежде приготовила рождественскую кутью
Украинская телеведущая в удобной домашней одежде приготовила рождественскую кутью

Сергей и Снежана Бабкины

"Доброе утро! С Праздником, дорогие!"

Украинский певец с супругой также решил отметить праздник в одинаковых нарядах
Украинский певец с супругой также решил отметить праздник в одинаковых нарядах

Леся Никитюк

"С Рождеством Христовым. Всем здоровье… а бабушкам долгих лет! Моей сегодня 87"

Телеведущая со своей бабушкой прикрили голову платочками
Телеведущая со своей бабушкой прикрили голову платочками

Ирина Федишин

"Поздравляем всех с Рождеством! Побольше радости, семейного согласия, тепла, любви и крепкого здоровья. Христос Родился!"

Певица вместе с семьей позировали на праздник в красивых вышиванках
Певица вместе с семьей позировали на праздник в красивых вышиванках

Екатерина Кухар

"Поздравляю со Святым Вечером и Рождеством! Желаю самых родных всегда рядом! Пусть сердце будет наполнено благодарностью, любовью, благодатью и мечтами, которые обязательно сбудутся! Пусть год станет для каждого из вас особенным, невероятным, чувственным и незабываемым! Будет наполнен семейным уютом, а ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод. И, конечно же, вкусной кутьи"

Украинская прима-балерина выглядит сногшибательно в легком платье кремового цвета
Украинская прима-балерина выглядит сногшибательно в легком платье кремового цвета

Дзидзьо (Михаил Хома)

"Дай, Боже, добрый вечер!

Дай, Боже, здоровье!!!

Христос ся Рождает!!!"

Певец нарядился в красочную вышиванку и приготовил кутью
Певец нарядился в красочную вышиванку и приготовил кутью

Камалия (Наталья Захур)

"Наша дружная семья в светлый праздник Рождества Христова желает вам видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях; дарить надежду близким и воплощать свои мечты; искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье! Счастливого Рождества! Merry Christmas!"

Певица с мужем и дочерьми позирует для рождествеского фото в свитерах розового оттенка
Певица с мужем и дочерьми позирует для рождествеского фото в свитерах розового оттенка

Напомним, что вечером перед днем праздника Рождества в церквях проводят богослужение, где священнослужители начинают Всенощное бдение. Корреспондент "Телеграфа" побывал в это время в главных храмах Киева и показал, как там все проходило.

Теги:
#Знаменитости #Настя Каменских #Маша Ефросинина #Рождество #Потап #Поздравления #Праздники #Катя Осадчая #Камалия #Дзидзьо #Леся Никитюк #Сергей Бабкин #Екатерина Кухар #Ирина Федишин
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