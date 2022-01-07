С Рождеством 2022! Лучшие поздравления своими словами, открытки

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В пятницу, 7 января, православные и греко-католики Украины отмечают Рождество Христово — величайший церковный праздник. В этот день верующие посещают церковную службу и поздравляют друг друга, желая всяческих благ.

Празднования Рождества начинают отмечать еще в Сочельник 6 января. Раньше все члены семьи садились в этот день за стол, как на небе взойдет первая звезда.

К рождественским праздникам "Телеграф" подготовил для читателей подборку красивых открыток, картинок, поздравлений в прозе, а также видео с пожеланиями.

Открытки с Рождеством Христовым 7 января

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Открытки с Рождеством Христовым 7 января

Открытки с Рождеством Христовым 7 января

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарил самые искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пускай согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.

Открытки с Рождеством Христовым 7 января

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

Открытки с Рождеством Христовым 7 января

Открытки с Рождеством Христовым 7 января

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

Открытки с Рождеством Христовым 7 января

Напомним, что главным блюдом этого праздника является кутья. Готовится она из зерен пшеницы, ячменя или риса, с медом, орехами или сухофруктами. Кроме этого, на Рождество принято готовить еще 11 традиционных постных блюд.