С Рождеством Христовым 2022! Красивые колядки на украинском языке для детей и взрослых

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не бiда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!