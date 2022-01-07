В однакових светрах та вишиванках: в яких образах зустріли Різдво українські зірки (фото)

Представники вітчизняного шоу-бізнесу вважають за краще святкувати у сімейному колі

Цієї п’ятниці православні та греко-католики України відзначають Різдво Христове — найбільше церковне свято, яке щороку об’єднує всіх українців 7 січня. Саме цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа, який у 33 роки стане спокутною жертвою за гріхи людей.

Різдво — це пора, коли можна відпочити, насолодитися смачними стравами після 40-денного Різдвяного посту, і просто весело провести час з найближчими людьми.

Зірки українського шоу-бізнесу вітають своїх шанувальників з великим світлим святом та показали, як і в чому зустріли Різдво у родинному колі.

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Як зірки святкують Різдво – дивіться далі у матеріалі "Телеграфа".

Настя Каменських та Потап

"З Різдвом Христовим! Подумки обіймаємо кожного з вас і бажаємо вам і вашим близьким багато тепла, щастя та любові. Будьте здорові. І завжди вірте в чудеса "

Виконавці позують на фото в однакових різдвяних светрах із оленями

Катерина Осадча

"З Різдвом! Миру, домашнього затишку та злагоди, здоров’я і душевного спокою! Нехай в цей день найрідніші будуть поруч!"

Телеведуча відзначила Святвечір у гарній червоній сукні-вишиванці

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Маша Єфросініна

"З Різдвом, друзі! Всім смачний куті! І будьте, будь ласка, здорові!"

Українська телеведуча у зручному домашньому одязі приготувала різдвяну кутю

Сергій та Сніжана Бабкіни

"Доброго ранку! Зі Святом, дорогі!"

Український співак із дружиною також вирішив відзначити свято в однакових вбраннях

Леся Нікітюк

"З Різдвом Христовим. Всім здоров’я… а бабусям довгих літ! Моїй сьогодні 87"

Телеведуча зі своєю бабусею прикрили голову хустками

Ірина Федишин

"Вітаємо усіх з Різдвом Христовим! Побільше радості, сімейної злагоди, тепла, любові і міцного здоров’я. Христос Народився!"

Співачка разом із сім’єю позували на свято у гарних вишиванках

Катерина Кухар

"Вітаю зі Святим Вечором та Різдвом Христовим! Бажаю найрідніших завжди поруч! Нехай серце буде наповнено вдячністю, коханням, благодаттю та мріями, що обов’язково збудуться! Нехай рік стане для кожного з вас особливим, неймовірним, чуттєвим та незабутнім! Буде наповнений сімейним затишком, а ангел-охоронець оберігає від усіх бід та негараздів. Та, звичайно ж, смачної куті"

Українська прима-балерина виглядає карколомно у легкій сукні кремового кольору

Дзідзьо (Михайло Хома)

"Дай, Боже, добрий вечір!!!

Дай, Боже, здоров‘я!!!

Христос ся Рождає!!!"

Співак нарядився в барвисту вишиванку та приготував кутю

Камалія (Наталія Захур)

"Наша дружня сім’я у світле свято Різдва Христового бажає вам бачити тільки хороше в навколишньому світі і знаходити все добре в людях; дарувати надію близьким і втілювати свої мрії; щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя! Щасливого Різдва! Merry Christmas!"

Співачка з чоловіком та дочками позує для різдвяного фото у светрах рожевого відтінку.

Нагадаємо, що ввечері перед днем свята Різдва у церквах проводять богослужіння, де священнослужителі розпочинають Всеношну. Кореспондент "Телеграфа" побував у цей час у головних храмах Києва та показав, як там усе проходило.