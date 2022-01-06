Що не можна робити на Різдво Христове: головні заборони 7 січня
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У свято Різдва Христового категорично не можна злитися та ображатися на рідних та близьких
Православні християни щорічно відзначають Різдво Христове 7 січня. Так само, як і католики, православні починають відзначати народження Христа з появою першої зірки увечері напередодні свята. Увечері 6 січня вся сім’я збирається за святковим столом, на якому має бути 12 виключно пісних страв.
Це свято вважається одним із головних у році. З ним пов’язано безліч заборон та традицій.
Що не можна робити в день Різдва Христового 7 січня:
- Категорично не можна займатися домашньою роботою, на зразок прання, прибирання, шиття, будівництва. Заборонено навіть виносити сміття з дому.
- Цього дня не можна ходити на ловити рибу на водоймах та на полювання.
- У свято заборонено сквернословити та лаятися, особливо за святковим столом – всі бесіди мають бути спокійними та сповнені любов’ю один до одного.
- Не можна одягатися у старий, брудний, а також темний одяг – варто віддати перевагу світлим речам.
- Не можна відмовлятися допомагати тим, хто просить про це.
- Не можна залишати недоторканими страви на святковому столі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кутю на Різдво із пшеничної крупи з горіхами та маком.
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