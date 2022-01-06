Філарет та Єпіфаній провели святкові служби з нагоди Різдва: ексклюзивні фото
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У київських храмах відбуваються святкові заходи.
Православні церкви в Україні за традицією відзначають Різдво 7 січня, а ввечері перед днем свята у церквах проводять богослужіння, де священнослужителі розпочали Всеношну.
У київських храмах побував кореспондент "Телеграфа", який показав, як там відбуваються богослужіння.
У Свято-Михаїлівському Золотоверхому соборі відбулися заходи на чолі з предстоятелем ПЦУ Єпіфанієм. Читати молитви там розпочали о 17:00.
У Володимирському кафедральному соборі провели урочисті заходи й священники, розформованої після отримання томосу про автокефалію, УПЦ КП.
Богослужіння проводив сам патріарх УПЦ КП Філарет.
Як повідомлялося раніше, більшість українців висловлюються проти перенесення святкування Різдва з 7 січня (за юліанським календарем) на 25 грудня (за григоріанським). Згідно з опитуваннями "Рейтингу" за те, щоб залишити все як є, виступили 58% православних, ще 26% підтримують перенесення свята на 25 грудня.
У ПЦУ зазначають, що незабаром тему перенесення дати Різдва не обговорюватимуть, а перехід відбудеться, коли люди будуть до того готові.
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