Филарет и Епифаний провели праздничные службы по случаю Рождества: эксклюзивные фото
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В киевских храмах проходят праздничные мероприятия.
Православные церкви в Украине по традиции отмечают Рождество 7 января, а вечером перед днем праздника в церквях проводят богослужение, где священнослужители начали Всенощное бдение.
В киевских храмах побывал корреспондент "Телеграфа", который показал, как там проходят богослужения.
В Свято-Михаиловском Златоверхом соборе прошли мероприятия во главе с предстоятелем ПЦУ Епифанием. Читать молитвы там начали в 17:00.
Во Владимирском кафедральном соборе провели торжественные мероприятия и священники расформированной после получения томоса об автокефалии УПЦ КП.
Богослужение проводил сам патриарх УПЦ КП Филарет.
Как сообщалось ранее, большинство украинцев высказываются против переноса празднования Рождества с 7 января (по юлианскому календарю) на 25 декабря (по григорианскому). Согласно опросам "Рейтинга" за то, чтобы оставить все как есть, выступили 58% православных, еще 26% поддерживают перенос праздника на 25 декабря.
В ПЦУ отмечают, что в скором времени тему переноса даты Рождества обсуждать не будут, а переход состоится, когда люди будут к тому готовы.
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