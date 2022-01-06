Укр

Филарет и Епифаний провели праздничные службы по случаю Рождества: эксклюзивные фото

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Праздничные богослужения в Киеве Новость обновлена 06 января 2022, 21:16
Праздничные богослужения в Киеве

В киевских храмах проходят праздничные мероприятия.

Православные церкви в Украине по традиции отмечают Рождество 7 января, а вечером перед днем праздника в церквях проводят богослужение, где священнослужители начали Всенощное бдение.

В киевских храмах побывал корреспондент "Телеграфа", который показал, как там проходят богослужения.

В Свято-Михаиловском Златоверхом соборе прошли мероприятия во главе с предстоятелем ПЦУ Епифанием. Читать молитвы там начали в 17:00.

Предстоятель ПЦУ Епифаний провел праздничные богослужения
Предстоятель ПЦУ Епифаний провел праздничные богослужения
Богослужение в храме ПЦУ
Богослужение в храме ПЦУ

Во Владимирском кафедральном соборе провели торжественные мероприятия и священники расформированной после получения томоса об автокефалии УПЦ КП.

Богослужение проводил сам патриарх УПЦ КП Филарет.

Богослужения во Владимирском кафедральном соборе
Богослужения во Владимирском кафедральном соборе
Филарет
Филарет

Как сообщалось ранее, большинство украинцев высказываются против переноса празднования Рождества с 7 января (по юлианскому календарю) на 25 декабря (по григорианскому). Согласно опросам "Рейтинга" за то, чтобы оставить все как есть, выступили 58% православных, еще 26% поддерживают перенос праздника на 25 декабря.

В ПЦУ отмечают, что в скором времени тему переноса даты Рождества обсуждать не будут, а переход состоится, когда люди будут к тому готовы.

Теги:
#Рождество #Сочельник #УПЦ КП #ПЦУ
Праздничные богослужения в Киеве
Украина
Филарет и Епифаний провели праздничные службы по случаю Рождества: эксклюзивные фото
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Дата публикации
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Праздничные богослужения в Киеве
Филарет и Епифаний провели праздничные службы по случаю Рождества: эксклюзивные фото
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