З Різдвом 2022! Найкращі привітання своїми словами, листівки

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У п’ятницю, 7 січня, православні та греко-католики України відзначають Різдво Христове – найбільше церковне свято. Цього дня віряни відвідують церковну службу та вітають одне одного, бажаючи усіляких благ.

Святкування Різдва починають відзначати ще на Святвечір 6 січня. Раніше всі члени сім’ї сідали цього дня за стіл, коли на небі зійде перша зірка.

До різдвяних свят "Телеграф" підготував для читачів добірку гарних листівок, картинок, привітань у прозі, а також відео з побажаннями.

Листівки з Різдвом Христовим 7 січня

З Різдвом Христовим! Нехай це свято подарує добро та радість. Бажаю, щоб у твоєму домі не гас вогонь добробуту, щоб твоє серце було зігріте любов’ю та надією. Нехай Різдво подарує для тебе диво, нехай на небі яскраво засяє твоя зірка щастя!

Листівки з Різдвом Христовим 7 січня

Листівки з Різдвом Христовим 7 січня

Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю залишити у житті тільки добрі спогади та щирі посмішки. Бажаю с чистого аркуша розпочати нову історію, сповнену любові, надії, радості. Нехай це Різдво буде особливим. Нехай поруч будуть дорогі люди. Нехай попереду чекають чудові події. Нехай у твоєму серці завжди буде затишок. Бажаю миру, злагоди та щастя.

Листівки з Різдвом Христовим 7 січня

Вітаю з Різдвом Христовим та хочу побажати щирих посмішок, великої радості, безмежного щастя, світлої надії, міцного здоров’я, гарного настрою та чарівних моментів. Нехай у твоєму домі буде добробут, нехай у твоєму серці панує любов!

Листівки з Різдвом Христовим 7 січня

Листівки з Різдвом Христовим 7 січня

Вітаю із найсвітлішим святом — із Різдвом Христовим! Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не постукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та благополуччя! І хай Янгол різдвяний захищає вашу родину!

Листівки з Різдвом Христовим 7 січня

Нагадаємо, що головною стравою цього свята є кутя. Готується вона із зерен пшениці, ячменю чи рису, з медом, горіхами чи сухофруктами. Крім цього, на Різдво прийнято готувати ще 11 традиційних пісних страв.