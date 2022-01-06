З Різдвом Христовим 2022! Красиві колядки українською мовою для дітей та дорослих

Колядувати в Україні починають з 6 січня

Свою назву — колядки — отримали від стародавнього слов’янського свята Коляди, присвяченого народженню Сонця та початку року. Тільки за часів християнства ці обрядові пісні стали асоціюватися у народі з Різдвом.

У різдвяний період колядники ходять від будинку до будинку, вітаючи з народженням Ісуса Христа, виконують колядки, а господарі на подяку обдаровують їх грошима або частуваннями.

На жаль, в Україні колядки дедалі рідше лунають у наших оселях на зимові свята. Для тих, хто не хоче забувати про народні традиції, "Телеграф" представляє декілька колядок українською мовою.

Колядки українською мовою для дітей та дорослих

Нова радість стала, яка не бувала, Над вертепом звізда ясна світлом засіяла. Де Христос родився, з Діви воплотився, Як чоловік пеленами убого оповився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють. – Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю, Даруй літа щасливії цього дому господарю. Даруй господарю, даруй господині, Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Коляд, коляд, коляда! Холод взимку не бiда. Двері швидше відчиніть, Нас до себе запустіть! Всі, хто є у вашій хаті, Будуть дужі та багаті! На городі вродять густо І картопля, і капуста, Помідори й огірочки І для сина, і для дочки. Ось промова в нас така! Ви ж готуйте п'ятака!

Коляд, коляд, коляда, Хай обходить вас біда. І нехай на ваш поріг Прийде радість в Новий рік. Щоб в добробуті цвіли, Щоб щасливо ви жили, І щоб рік цей молодий Вам був кращий за старий. Друзів зичимо багато; Щоб у будні та на свято Ваші гнулися столи. Щоб здорові всі були!

Тиха ніч, свята ніч! Ясність б'є від зірниць. Дитинонька Пресвята, Така ясна, мов зоря, Спочиває в тихім сні. Тиха ніч, свята ніч! Ой, зітри сльози з віч, Бо Син Божий йде до нас, Цілий світ любов'ю спас, Вітай нам, святе Дитя! Свята ніч настає, Ясний блиск з неба б'є, В людськім тілі Божий Син Прийшов нині в Вифлеєм Щоб спасти цілий світ. Тиха ніч, свята ніч! Зірка сяє ясна, Потішає серця, Величає Христа. Дитя святе, як зоря, Нам світи, зоря ясна!

По всьому світу стала новина: Діва Марія Сина родила. Сіном притрусила, В яслах положила Господнього Сина. Діва Марія Бога просила: – В що ж би я Сина свого сповила? Ти, небесний Царю, Пришли мені дари, Сього дому господарю. Зійшли Ангели з неба до землі, Принесли дари Діві Марії: Три свічі воскові, Ще й ризи шовкові Ісусови Христови. Засіяла звізда з неба до землі, Зійшли Ангели к Діві Марії. Співають Їй пісні, Господній Невісті, Радости приносять.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що категорично заборонено робити на Різдво Христове 7 січня.