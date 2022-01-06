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Что нельзя делать на Рождество Христово: главные запреты 7 января

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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С празднованием Рождества связно множество запретов
С празднованием Рождества связно множество запретов

В праздник Рождества Христова категорически нельзя злиться и обижаться на родных и близких

Православные христиане ежегодно отмечают Рождество Христово 7 января. Так же, как и католики, православные начинают отмечать рождение Христа с появлением первой звезды вечером накануне праздника. Вечером 6 января вся семья собирается за праздничным столом, на котором должно быть 12 исключительно постных блюд.

Этот праздник считается одним из главных в году. С ним связано множество запретов и традиций.

Что нельзя делать в день Рождества Христова 7 января:

  • Категорически нельзя заниматься домашней работой, вроде стирки, уборки, шитья, строительства. Запрещено даже выносить мусор из дома.
  • В этот день нельзя ходить на рыбалку и охоту.
  • В праздник запрещено сквернословить и ругаться, особенно за праздничным столом – все беседы должны быть спокойными и наполнены любовью друг к другу.
  • Нельзя одеваться в старую, грязную, а также темную одежду – стоит отдать предпочтение светлым вещам.
  • Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит об этом.
  • Нельзя оставлять нетронутыми блюда на праздничном столе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить кутью на Рождество из пшеничной крупы с орехами и маком.

Теги:
#Праздник #Рождество #Запреты #Православные
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